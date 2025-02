Corinthians inicia preparação para clássico contra o Palmeiras; veja como foi

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Os jogadores se reapresentaram após a vitória diante do Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte.

Os atletas que participaram do jogo de segunda-feira fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava. O restante foi ao gramado para um trabalho de posse de bola e de transições ofensivas comandadas pelo técnico Ramón Díaz.

A comissão do Corinthians pretende levar o que tem de melhor para o Derby. Alguns titulares sequer viajaram para São José do Rio Preto justamente pela prioridade ser o confronto no Allianz Parque.

Para a partida contra o Verdão, o Corinthians deve seguir sem contar com Maycon (transição) e Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita). O lateral direito Matheuzinho (desconforto no músculo posterior da coxa) e o meia Rodrigo Garro (transição) são tratados como dúvidas.

O Corinthians fará o último treino antes do clássico na tarde desta terça-feira. O Timão busca vencer o primeiro grande jogo no ano, já que perdeu para o São Paulo neste Estadual.