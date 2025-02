Corinthians é o time mais forte para ser campeão paulista, diz RMP

O Corinthians tem o time mais forte no momento para ser campeão paulista, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (4).

O colunista destacou que o Timão vem ganhando até quando não joga bem — como na vitória de ontem sobre o Novorizontino.

Não sei se o Corinthians vai ser campeão, mas ele é, para mim, o mais forte candidato nesse momento.

O Palmeiras ganha o Paulista como se fosse beber água, mas com esse time do Corinthians jogando como está e ganhando até não jogando bem, eu diria que o Corinthians está muito bem encaminhado para decidir esse título.

Renato Maurício Prado

O colunista projetou o Dérbi de quinta-feira (6), às 20h, no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Paulistão.

O Corinthians tem a melhor campanha do certame até então, enquanto o Palmeiras tenta embalar após um início irregular.

Corinthians e Palmeiras vai ser um jogaço. O Palmeiras enfim botou todos os seus titulares e jogou bem a última partida, embora Abel estivesse cuspindo abelhas como sempre.

O Palmeiras jogou bem e tem tudo para ser um grande jogo. Tem cara de empate, mas um empate daqueles 2 a 2, um empate de encher os olhos.

Renato Maurício Prado

CR7 melhor da história? Não é top 10, e Ronaldo é melhor que ele, diz RMP

Cristiano Ronaldo não está nem entre os 10 melhores jogadores da história do futebol, analisou o colunista Renato Maurício Prado.

CR7 declarou que se considera o melhor jogador de todos os tempos, em entrevista ao canal La Sexta.

Eu não coloco o Cristiano nem entre os 10 — ele está entre os 20. De cara, o Pelé é muito melhor do que ele, não dá nem pra comparar. Acho o Messi melhor que ele, o Maradona melhor que ele, o Puskas melhor que ele, o Di Stéfano melhor que ele, o Cruyff melhor que ele.

Ele não está entre os 10. É um grande jogador? É um grande jogador. Para mim, está entre os 20. Mas entre os 10? Pelo amor de Deus, Cristiano. Você, além de tudo, é humilde, né? Isso é que eu acho impressionante, sua humildade.

Renato Maurício Prado

Na opinião do colunista, nem entre os Ronaldos Cristiano é o melhor.

Para RMP, o homônimo brasileiro é outro que foi melhor jogador que o craque português.

Ronaldo Fenômeno foi muito melhor do que Cristiano Ronaldo. Muito melhor.

Renato Maurício Prado

