Corinthians atropela e aumenta jejum de vitórias do São Paulo pelo NBB

Na noite desta terça-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do NBB, o Corinthians visitou o São Paulo no Ginásio do Morumbi, venceu por 90 a 66 (22/18, 31/14, 18/18 e 19/16) e aumentou a sequência negativa do Tricolor na competição.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 32 pontos, agora na 12ª colocação da tabela, e aumentou sua sequência de derrotas do São Paulo para sete. Com a derrota, o Tricolor alcançou os mesmos 32 somados, na 13ª posição.

O Corinthians volta às quadras na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Paulistano, no Ginásio Wlamir Marques. No sábado, às 17h, o São Paulo visita o Pinheiros. Ambos os duelos serão válidos pela 24ª rodada.

O primeiro quarto foi dominado pelo Corinthians, que conseguiu conquistar uma vantagem inicial e administrou ao longo da etapa, vencendo por quatro pontos de vantagem.

No segundo quarto, o Timão seguiu constante com seu domínio e se impôs em relação ao São Paulo, aumentando sua diferença para impressionantes 21 pontos.

Na terceira etapa, a partida tomou um rumo diferente. O Tricolor equilibrou o volume de jogo e acertou mais arremessos de três, mas se mostrou frágil na defesa e não conseguiu diminuir a diferença.

No terceiro quarto, o Corinthians novamente foi eficiente em seus ataques e teve uma defesa mais sólida que a do São Paulo, vencendo novamente e ampliando a vantagem total para 24 somados.