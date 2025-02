Como Jorginho pode jogar no Flamengo de Filipe Luís? PVC explica

Próximo de um acordo com o Flamengo para o meio do ano, Jorginho pode jogar de primeiro ou segundo volante no time de Filipe Luís, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na Itália campeã da Euro 2020, que foi em 2021 pela pandemia, o Jorginho era primeiro volante num 4-3-3, com coberturas longas — ele fazia os dois lados e se projetava como homem de surpresa.

No mesmo ano, o Chelsea foi campeão da Champions League com 3-4-2-1. Ele fazia o segundo volante porque o Kanté ficava mais. O Jorginho fazia cobertura mais curta para o [lateral esquerdo] Chilwell e infiltração.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou a versatilidade de Jorginho, mas ressaltou que ele rende melhor de primeiro volante.

Os dois melhores momentos da vida do Jorginho ele jogou em posições diferentes. Ele pode ser primeiro, pode ser segundo, mas é mais primeiro volante — ocupa o lugar [no Flamengo] do Pulgar.

É para isso que ele vem, mas ele tem essa versatilidade de jogar em posições diferentes.

Paulo Vinícius Coelho

Jorge Jesus lamenta saída de Neymar: 'queríamos ganhar juntos a Champions'

Jorge Jesus lamentou a saída de Neymar do Al-Hilal em mensagem ao colunista Paulo Vinícius Coelho.

O técnico português negou que teve problema pessoal com Neymar no clube saudita e disse que tinha como objetivo ganhar a Champions League asiática com o brasileiro em campo.

Tenho uma mensagem do Jorge Jesus aqui. Eu perguntei se teve problema, ele respondeu: 'nunca tivemos nenhum problema, Neymar está clinicamente curado e pronto para jogar. Achei uma pena que ele não ficasse, queríamos ganhar juntos a Champions League da Ásia'.

É o que o Jorge Jesus disse sobre ele estar pronto para jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar rescindiu com o Al-Hilal cinco meses antes do fim do seu contrato na esteira de uma declaração de Jorge Jesus sobre sua limitação física após a grave lesão no joelho.

Com limite de jogadores estrangeiros, o craque não estava inscrito pelo clube na liga saudita, apenas na Champions League Asiática.

Neymar voltou ao Brasil na última sexta (31), teve uma apresentação de gala na Vila Belmiro e assinou com o Santos até junho.

PVC: novo técnico do Cruzeiro é visto como 'taticamente limitado' no Monaco

Novo comandante do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim é visto como técnico de conhecimento tático limitado no Monaco, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Leonardo Jardim é o técnico que lançou o Mbappé no Monaco em 2015/16, depois ele foi o técnico semifinalista da Champions em 2016/17 com o Monaco do Mbappé eliminando o Manchester City do Guardiola nas oitavas de final, mas no Monaco as informações sobre ele não são as mais positivas.

No Monaco, o que se diz é que é um técnico de conhecimento raso e que tem pouca profundidade tática.

Paulo Vinícius Coelho

Jardim estava no Al Ain, dos Emirados Árabes, com quem rescindiu para assinar por duas temporadas com o Cruzeiro.

Ele fez bom trabalho no Monaco, fez um trabalho razoável no Sporting, tem história, já foi campeão francês [pelo Monaco] na era PSG, mas tem restrições das pessoas com as quais eu conversei no Monaco e que ouvem relatos do passado.

Paulo Vinícius Coelho

