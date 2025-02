Comissão técnica do Brasil vai à Europa observar atletas para a próxima convocação

Nesta semana, Dorival Júnior, os assistentes técnicos Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o coordenador técnico Juan Santos irão viajar à Europa para observarem os atletas que atuam pelo Campeonato Francês, Espanhol, Italiano e Inglês. Além disso, assistirão partidas pela Champions League.

Os quatro profissionais, que percorrerão 15 cidades, também realizarão uma visita aos centros de treinamento dos times.

"Estamos sempre monitorando os atletas por todo o mundo. Já observamos vários atletas que estão atuando nos clubes brasileiros nas últimas semanas e agora seguimos para a Europa para continuar a avaliação no exterior", afirmou Dorival Júnior.

"Vamos visitar quatro países, acompanhar os atletas atuando em grandes jogos e também visitá-los nos treinamentos. Este trabalho mais próximo com os jogadores tanto que atuam no país quanto no exterior é importantíssimo e nos dá mais elementos para fecharmos a lista dos convocados para os dois próximos confrontos da Seleção nas Eliminatórias", continuou.

O período de treinamento é muito curto. Por isso, optamos por estar mais perto dos jogadores para entendermos o momento de cada um deles, buscarmos passar aquilo que observamos nas últimas rodadas, aquilo que temos visto nos treinamentos. Esses detalhes podem nos ajudar no crescimento e no fortalecimento da equipe. E é isso que esperamos que aconteça nas próximas rodadas", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

O clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que acontece neste sábado, será acompanhado por Lucas Silvestre. Dorival Júnior se juntará ao companheiro no domingo. Os dois acompanharão partidas do Campeonato Espanhol e Inglês, além do grande duelo entre Manchester City e Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Do dia 6 ao dia 18 de fevereiro, Pedro Sotero e Juan Santos vão para Paris. Por lá, acompanharão jogos do Francês e, posteriormente, partidas do Italiano e da Liga dos Campeões.

No dia 19, Lucas Silvestre e Pedro Sotero se encontram em em Birmingham, na Inglaterra, para darem sequência às analises de jogos até o dia 24. Dorival Júnior, por sua vez, retorna ao Brasil no dia 18, enquanto o coordenador físico Juan, no dia 19. Ambos acompanharão jogos do futebol brasileiro.

O Brasil entra em campo no dia 20 de março, contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Cinco dias depois, a Amarelinha encara a Argentina, pela 14ª rodada.