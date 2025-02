Comissão técnica da seleção vai à Europa observar jogadores para convocação

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF anunciou que a comissão técnica da seleção brasileira viaja nesta semana à Europa para observar jogadores. O roteiro envolve jogos e treinos em quatro países: França, Inglaterra, Espanha e Itália.

O técnico Dorival Júnior, o coordenador Juan, além dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero, vão se dividir até o próximo dia 24 para ver de perto quem eles querem convocar para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias, em março.

Dorival planeja divulgar uma lista larga já ao fim de fevereiro. Os jogos estão marcados para 20 e 25 de março.

Pelo roteiro de observações, é possível constatar que a comissão técnica está de olho até em jogadores que não são chamados com tanta frequência, como Murillo, zagueiro do Nottingham Forest, Dodô, lateral-direito da Fiorentina, e Ederson, volante da Atalanta.

"Estamos sempre monitorando os atletas por todo o mundo. Já observamos vários atletas que estão atuando nos clubes brasileiros nas últimas semanas e agora seguimos para a Europa para continuar a avaliação no exterior", disse Dorival, que assistiu à Supercopa, domingo, no Pará.

O período de treinamento é muito curto. Por isso, optamos por estar mais perto dos jogadores para entendermos o momento de cada um deles, buscarmos passar aquilo que observamos nas últimas rodadas, aquilo que temos visto nos treinamentos. Esses detalhes podem nos ajudar no crescimento e no fortalecimento da equipe. E é isso que esperamos que aconteça nas próximas rodadas. Dorival Júnior, técnico da seleção

Qual a rota

Lucas Silvestre irá à Madri na sexta-feira (7). Sábado já tem clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Dorival encontra o filho no dia seguinte e assistirão ao confronto do time de Vini Jr. e Rodrygo com o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

Já Pedro Sotero e Juan viajam a Paris na quinta-feira (6). Até o dia 18, estarão em jogos dos Campeonatos Francês e Italiano, além do duelo entre Monaco e Benfica, pela Liga dos Campeões.

Dorival volta ao Brasil no dia 18. Juan, no dia 19. Ambos darão sequência às análises de jogos do futebol brasileiro. Pedro Sotero, por sua vez, irá encontrar com Lucas Silvestre no dia 19, em Birmingham, na Inglaterra. A dupla seguirá as observações no país até o dia 24.

Agenda de observações em fevereiro:

Dia 7

PSG x Monaco - Juan Santos e Pedro Sotero

Chegada de Lucas Silvestre em Madri

Dia 8

Treino PSG - Juan Santos e Pedro Sotero

Real Madrid x Atlético Madrid - Lucas Silvestre

Dia 9

Lyon x Reims - Juan Santos e Pedro Sotero

Treino Real Madrid - Lucas Silvestre

Chegada de Dorival Jr. em Madri

Dia 10

Treino Lyon - Juan Santos e Pedro Sotero

Treino Real Madrid - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Viagem de Dorival Jr. e Lucas Silvestre para a Inglaterra

Dia 11

Manchester City x Real Madrid - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Viagem de Juan Santos e Pedro Sotero para Mônaco

Dia 12

Monaco x Benfica - Juan Santos e Pedro Sotero

Dia 13

Treino Tottenham - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Treino Monaco - Juan e Pedro Sotero

Dia 14

Brighton x Chelsea - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Viagem de Juan Santos e Pedro Sotero para a Itália

Dia 15

Manchester City x Newcastle - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Treino Fiorentina - Juan Santos e Pedro Sotero

Dia 16

Fiorentina x Como - Juan Santos e Pedro Sotero

Juventus x Inter de Milão - Juan Santos e Pedro Sotero

Liverpool x Wolves - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Dia 17

Viagem de Dorival Jr. e Lucas Silvestre para a Espanha

Barcelona x Rayo Vallecano - Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Dia 18

Atalanta x Club Brugge - Juan Santos e Pedro Sotero

Treino Barcelona - Dorival Jr. Lucas Silvestre

Retorno de Dorival Jr. ao Brasil

Dia 19

Treino Wolverhampton - Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Retorno de Juan Santos ao Brasil

Dia 20

Treino Nottingham Forest - Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 21

Treino Arsenal - Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 22

Arsenal x West Ham - Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 23

Newcastle e Nottingham Forest - Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 24

Retorno de Lucas Silvestre e Pedro Sotero ao Brasil