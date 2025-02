Com promessa de cobrança, Fluminense encerra preparação para jogo com Vasco

O elenco do Fluminense realizou na manhã desta terça-feira o treino que fechou a preparação para o duelo contra o Vasco. A equipe das Laranjeiras chega para o duelo pressionada pela má fase no começo da temporada 2025.

A situação no Campeonato Carioca é extremamente preocupante ? o time ocupa apenas a décima posição no Estadual. Por isso, o Fluminense entrará no clássico com a obrigação de vitória, algo comentado pelo técnico Mano Menezes após o recente empate diante do Boavista.

"Pelo que aconteceu nos últimos jogos, a gente está muito distante do ideal", reconheceu Mano Menezes, que prometeu uma conversa dura com os atletas. "Estamos na hora de uma cobrança mais forte nossa sobre nós mesmos. Mesmo com as dificuldades do início da temporada, algo que todos já sabiam, precisamos entregar mais, é isso que vamos querer da próxima partida contra o Vasco", avisou.

Diante do Vasco, Mano Menezes espera contar com uma peça importante no Fluminense. Vetado dos últimos três jogos, o meio-campista Lima deve ser relacionado e ficar à disposição no clássico.

O Fluminense joga contra o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, na cidade de Brasília.