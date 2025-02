Com gol de Hulk, Atlético-MG vence Athletic e dorme na liderança do Grupo A do Mineiro

Nesta terça-feira, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebeu o Athletic no Mineirão e venceu por 1 a 0, com gol de Hulk.

Com o resultado positivo, o Galo dorme na liderança do Grupo A, com dez pontos somados. Antes da rodada, a equipe estava na terceira colocação, atrás de Betim e Tombense, que ainda entram em campo nesta quarta-feira. Do outro lado, o Athletic pode perder a ponta do Grupo B. Isso porque a equipe ficou com os mesmos 12 pontos e o América-MG, que aparece logo atrás, com um a menos, ainda joga na rodada.

O Atlético-MG retorna aos gramados no próximo domingo, em clássico contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O duelo acontece às 16h (de Brasília), no Mineirão. No mesmo dia, rodada e horário, o Athletic visita o Uberlândia no Estádio Parque do Sabiá. A partida será realizada às 16h.

O gol

O tento saiu aos 48 minutos do primeiro tempo, com Hulk. O atleta Gustavo Scarpa carregou pelo meio e soltou para o companheiro dentro da área. Ele fintou o goleiro e finalizou para o fundo das redes.