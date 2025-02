Com futuro indefinido, Giovane se destaca em vitória do Corinthians após conversa com Ramón Díaz

O atacante Giovane foi um dos destaques na vitória do Corinthians sobre o Grêmio Novorizontino, na última segunda-feira. Ainda com o futuro indefinido no clube, o jovem deu a assistência para o gol de Alex Santana, na segunda etapa. A boa atuação do camisa 17 veio após uma conversa com o técnico Ramón Díaz, que chegou a dizer que não o utilizaria enquanto não resolvesse sua questão contratual com o Timão.

Giovane tem vínculo com o Corinthians apenas até final de julho. A diretoria tentou estender o contrato do atleta ao longo de 2024, mas as partes não chegaram a um acordo, pelo menos até o momento. Após mais de três meses sem ser relacionado, o jovem voltou a ser lembrado para o duelo contra o Novorizontino e entrou na etapa final.

"Falei pessoalmente com ele (Giovane), o jogador precisa treinar e jogar. O clube está fazendo o possível para que ele fique, e ele precisa jogar. O jogador se mostra com minutos. Falamos com ele, estamos trabalhando para que ele jogue, renda em campo", disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após a partida em Novo Horizonte.

Apesar da chance concedida a Giovane, o jogador que veio do Capivariano segue com o futuro incerto no Timão. "Tomara que o clube acerte a parte econômica, mas não é fácil", reconheceu Ramón ao falar do tema. O Corinthians foi a campo contra o Novorizontino com um time alternativo, preservando os principais jogadores para o clássico diante do Palmeiras, nesta quinta-feira.

O confronto em Novo Horizonte não foi simples para o Corinthians, que terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização e viu o Novorizontino colecionar chances de gol. Na segunda etapa, porém, a equipe alvinegra foi eficiente para ir às redes com Alex Santana, de cabeça, após passe de Giovane.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu a liderança do grupo A, com 18 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que tem um jogo a menos. O Timão também garantiu a melhor campanha geral do Estadual, pelo menos até a próxima rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.