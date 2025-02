Com Derby pela frente, Palmeiras tenta emplacar primeira sequência de vitórias no Paulista

O Palmeiras ganhou confiança no Campeonato Paulista com a goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, no último domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Verdão tenta, pela primeira vez no ano, emplacar uma sequência de vitórias.

E, pela frente, os comandados de Abel Ferreira têm o clássico contra o Corinthians. O Derby válido pela sétima rodada do Estadual está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe palmeirense estreou na competição com vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa. Na rodada seguinte, fora de casa, empatou por 1 a 1 com o Noroeste e, em seguida, venceu o Santos, por 2 a 1, de virada, na Vila Viva Sorte. Na quarta rodada o Verdão sofreu sua primeira derrota ao ser superado por 2 a 1 pelo Novorizontino.

Na sequência, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Superando a sequência negativa, o Alviverde voltou a vencer na competição contra o Guarani. Agora, o Alviverde busca a segunda vitória consecutiva na competição para ganhar confiança.

Diante do Bugre, o técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe que se aproxima de ser a ideal nesta temporada depois de promover rodízios. Nas cinco primeiras rodadas, o treinador intercalou as escalações de acordo com a divisão feita no elenco, em dois grupos.

A tendência é que ele mantenha uma formação parecida para enfrentar o Timão. No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D, com 11 pontos, quatro atrás do São Bernardo, que é líder.