Recordistas de títulos, Arrascaeta e Bruno Henrique são homenageados no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados pelo Flamengo pelos 14 títulos conquistados com a camisa do clube. Os dois se tornaram os maiores vencedores da história do rubro-negro.

É um prazer e orgulho fazer parte desse elenco e ficar tantos anos no Flamengo conquistando coisas importantes. Muito difícil conquistar tudo que temos conquistado com o caminho e legado que estamos deixando dentro e fora do campo. Temos sido autocríticos porque somos um espelho para as crianças fora do campo. Dentro do campo sempre damos o nosso melhor. A torcida me apoia desde que cheguei aqui, quando não estava jogando pediam para jogar. Me deixa feliz. Não podemos sentar e ver o que já fizemos, temos que continuar com a missão de querer mais. O Boto chegou agora e quer ganhar. É mais um ano que vamos ter de correr atras dessas coisas importantes. Arrascaeta

É um privilégio para mim conquistar tantos títulos com a camisa do Flamengo. Desde a minha vinda para cá, o meu sonho era ganhar. Sabia que assim poderia colocar meu nome na história do clube. E hoje nós somos os recordistas de títulos com essa camisa. É como o Arrascaeta falou, não é fácil ter tantos títulos. Mas nós trilhamos esse caminho dessa forma. Vestimos a camisa e sempre que entramos em campo, damos o nosso melhor pelo Flamengo para ganhar jogos e títulos. Ficamos muito felizes em estar conquistando essa marca com o clube. Que consigamos ampliar esse número, porque esse grupo nunca está satisfeito. Sempre queremos mais. Bruno Henrique

O que mais disse Arrascaeta?

Ano: "Tem que focar em cada competição, agora é o Carioca. As estatísticas são de vocês, todo começo de ano é uma expectativa muito grande. Tem hora que dá certo, outras não. Começamos bem, uma pré-temporada muito boa, mas isso não garante nada. Vamos tentar e dar o nosso melhor para que seja um ano vitorioso. Tem grandes equipes, mas temos total confiança no grupo e no elenco para cada jogo ser uma final."

Físico: "Acredito que aos poucos vou voltar a jogar, sim, para mim é o mais importante. Fiquei quase dois meses parado, dificulta, mas tenho de entender os prazos para jogar 90 minutos e não ter problemas. Estamos fazendo todos os passos, estou me sentindo cada vez melhor. Tomara que em breve possa ajudar meus companheiros, em um clube tão grande a disputa na minha posição é alta, cada vez mais forte. Tenho que estar preparado"

O que disse Bruno Henrique?

Sentimento: "Muito feliz. Mais uma vez marcando meu nome na história do clube. Começando o ano com o pé direito, que é importante. Que possamos ter um ano com mais títulos para chegar no final dele conquistando o nosso objetivo. É isso que o departamento de futebol quer"

Como prefere jogar: "Prefiro jogar pelo lado esquerdo como atacante. Essa é a minha prioridade. Mas quando o Filipe assumiu, ele veio conversar comigo e (falou que) me via em outras funções. Estou aqui para ajudar, quando jogar ou não. Se for em outras posições, é claro que foge um pouquinho da minha característica, como jogar de centroavante. Mas consigo ter benefícios em alguns pontos que outros centroavantes não tem, como a velocidade. Mas a minha prioridade é pelo lado esquerdo."

O que representa chegar nesse número: "Hoje consigo entender perfeitamente (tudo que enfrentou). Uma palavra que consigo colocar aqui é superação. Sou um cara que nunca desistiu dos sonhos, sempre corri atrás do que quis. E essa palavra me define bastante. Às vezes as pessoas acham que estou velho, 34 anos. Mas não me preocupo com essa parte. Procuro me blindar, me recuperar, alimentar e descansar bem, porque isso vai me fazer conquistar cada vez mais títulos, jogar bem e ajudar o Flamengo. Esse é meu objetivo dentro do clube"