CBat convoca 39 atletas para disputar o Sul-Americano Indoor de Cochabamba

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBat) convocou a Seleção que disputará o Campeonato Sul-Americano Indoor de Cochabamba, nos dias 22 e 23 de fevereiro - a pista coberta da cidade boliviana é a única oficial da América do Sul. Na condição de defensor do título, elenco será formado 20 homens e 19 mulheres no evento que abre o calendário internacional.

Um dos destaques da convocação para o Sul-Americano foi Ketiley Batista, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba, que bateu o recorde brasileiro dos 60 m com barreiras no último sábado, no Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, com a marca de 8,00 (1,0 m/s).

Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, participou da transmissão da convocação ao vivo. De acordo com o dirigente, a construção de um estádio coberto, com as marcações para provas de pista curtas e de campo indoor, poderia contribuir para o desenvolvimento do atletismo e também da economia de cidades que trouxessem competições do tipo para o Brasil.

Veja os convocados para a disputa do Sul-Americano:

Feminino



Vitoria Cristina Silva Rosa (EC Pinheiros-SP) - 60 m



Ana Carolina de Jesus Azevedo (EC Pinheiros-SP) - 60 m



Flavia Maria de Lima (Fundação de Esportes de Campo Mourão / ASSERCAM) - 800 m



Jaqueline Beatriz Weber (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 800 m



July Ferreira da Silva Abrão (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 1.500 m



Micaela Rosa de Mello (União Catarinense de Atletismo-SC) - 60 m com barreiras



Ketiley Batista (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP) - 60 m com barreiras



Eliane Martins (EC Pinheiros-SP) - salto em distância



Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância



Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura



Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - salto em altura



Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Regiclecia Candido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Juliana De Menis Campos (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - salto com vara



Isabel Demarco de Quadros (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - salto com vara



Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso



Livia Avancini (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura-PR) - arremesso do peso



Tamara Alexandrino de Sousa (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - pentatlo



Roberta Almeida dos Santos (EC Pinheiros-SP) - pentatlo

Masculino



Felipe Bardi dos Santos (SESI - Serviço Social da Indústria-SP) - 60 m



Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI - Serviço Social da Indústria -SP) - 60 m



Matheus Lima Da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m



Douglas Hernandes Mendes da Silva (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 400 m



Guilherme Rodrigues Santana Orenhas (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 800 m



Leonardo Santos de Jesus (EC Pinheiros-SP) - 800 m



Thiago do Rosario Andre (EC Pinheiros-SP) - 1.500 m



Jânio Marcos Goncalves Varjao (Barra do Garças Associação de Atletismo-MT) - 1.500 m



Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus (Praia Clube - Exercito - Futel-MG) - 60 m com barreiras



Thiago Resende Ornelas dos Santos (Associação Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 60 m com barreiras



Lucas Marcelino dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto em distância



Breno Barbosa de Carvalho (EC Pinheiros-SP) - salto em distância



Thiago Julio Souza Alfano Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura



Fernando Carvalho Ferreira (Instituto Elisangela Maria Adriano-SP) - salto em altura



Almir Cunha dos Santos (Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 - SOGIPA-RS) - salto triplo



Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Welington Silva Morais (EC Pinheiros-SP) - arremesso do peso



Willian Denilson Venancio Dourado (Praia Clube - Exercito - Futel-MG) - arremesso do peso



José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube - Exercito - Futel-MG) - decatlo



Pedro de Oliveira (Praia Clube - Exercito - Futel-MG) - decatlo