Caio Borralho elege Imavov e Whittaker como potenciais alvos no UFC

Vindo de sete vitórias consecutivas desde sua estreia no octógono mais famoso do mundo, Caio Borralho está cada vez mais perto do tão sonhado 'title shot' na divisão dos médios (84 kg) do UFC. Para isso, entretanto, o maranhense - 6º colocado no ranking da categoria - deve precisar vencer mais um rival no caminho rumo ao trono da categoria, e seus alvos já estão definidos.

Um deles, inclusive, esteve em ação no último sábado (1º), no 'main event' do UFC Arábia Saudita. Nassourdine Imavov, top 5 da categoria, nocauteou o ex-campeão Israel Adesanya e pediu uma disputa pelo cinturão. Porém, o russo naturalizado francês pode acabar na mesma situação de Borralho e precisar de mais uma vitória antes de lutar pelo título dos médios.

Sendo assim, Borralho vê um caminho para os dois se encontrarem dentro do octógono. Outra opção, de acordo com o próprio brasileiro, seria o ex-campeão Robert Whittaker. Número quatro do ranking, o australiano vem de derrota para Khamzat Chimaev e ainda não tem novo compromisso agendado até o momento.

"Eu acho que Imavov pode ser uma grande luta, mas eu acho que (Robert) Whittaker também pode ser uma luta incrível. Então, qualquer um que o UFC decidir, eu estou pronto", afirmou Caio Borralho, em entrevista ao 'Submission Radio'.

Rumo ao topo

Contratado após vencer duas lutas no Contender Series, Caio Borralho estreou no UFC em 2022 e, desde então, segue invicto na organização. Depois de deixar para trás sete adversários no octógono mais famoso do mundo, o lutador natural do Maranhão alcançou uma posição dentro da categoria que já o permite sonhar com voos ainda mais altos, como uma disputa pelo cinturão. Possivelmente a um triunfo do 'title shot', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' aguarda a definição do seu próximo oponente.