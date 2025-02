Bruno Henrique e Arrascaeta são homenageados pelo Flamengo; Varela é liberado

Nesta terça-feira, após a finalização do treinamento no CT Ninho do Urubu, o meia Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique foram premiados com uma camisa de homenagem por se tornarem os maiores campeões da história do Flamengo. No último domingo, com a conquista da Supercopa Rei, sobre o Botafogo, eles chegaram a 14 títulos e superaram Zico, Júnior e Gabigol.

Autor de dois gols no clássico, Bruno Henrique foi eleito o melhor em campo. Nesta temporada, com a saída de Gabigol e a lesão de Pedro, ele provavelmente terá mais espaço na equipe titular. O camisa 27 projetou a temporada e garantiu que o grupo seguirá lutando por mais títulos.

"Fico muito feliz. Marcando meu nome na história, começando o ano com o pé direito. Que este ano a gente possa ter mais títulos, conquistando nossos objetivos", afirmou Bruno Henrique, que tem 282 jogos pelo clube rubro-negro, 97 gols e 56 assistências.

Desde 2019 no Flamengo, a dupla foi fundamental nas principais conquistas do clube carioca nos últimos anos. Junto com Gabigol, hoje no Cruzeiro, que também teve destaque em cada troféu levantado, os jogadores são considerados uns dos maiores ídolos da história rubro-negra.

Apesar do clima de homenagem aos ídolos, uma notícia abalou o elenco do Flamengo. O lateral-direito Guillermo Varela foi liberado pela diretoria para viajar ao Uruguai, onde acontecerá o velório de sua mãe, Carmen Beatriz Olivera. Portanto, o atleta não será relacionado para a próxima partida.

Embalado após conquistar seu primeiro título do ano, o Flamengo se prepara para a oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a equipe terá pela frente a Portuguesa, às 19h, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Vindo de três vitórias consecutivas no Estadual, o Flamengo aparece na quinta posição, com dez pontos, atrás de Volta Redonda (13), Vasco (13), Nova Iguaçu (12) e Maricá (11).