Seleção inicia decisões no sub-20 com pressão, promessa e 'ajudinha'

Do UOL, em São Paulo

O Brasil inicia, a partir das 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (4), uma série de cinco decisões no hexagonal final do Sul-Americano sub-20, torneio realizado na Venezuela e que dá quatro vagas no Mundial da categoria.

Pressão, promessa e ajudinha

A seleção de Ramon Menezes está mais pressionada do que nunca, já que perdeu dois dos quatro jogos que fez no Grupo B da fase inicial da competição.

Torneio sub-20 começou turbulento para os comandados de Ramon Menezes Imagem: JUAN BARRETO / AFP

Uma das derrotas, aliás, assustou os torcedores: o Brasil tomou 6 a 0 da Argentina logo na estreia do Sul-Americano. O elenco se recuperou e venceu, de maneira dramática, a Bolívia e o Equador, garantindo a vaga no hexagonal antes de voltar a tropeçar, desta vez diante da líder Colômbia.

Na nova etapa, seis seleções são colocadas em um único grupo, e todas jogam contra todas. A seleção, portanto, vai atuar cinco vezes. A novidade está na presença do VAR, ausente na primeira fase da competição.

Os dois primeiros embates da seleção, contra Uruguai e Colômbia, já são "pedreiras". O motivo? Ambos os adversários terminaram seus grupos no topo da tabela. A sequência continua com duelos diante de Paraguai e Argentina antes de terminar com o Chile.

A promessa é de que "tudo será zerado" para o hexagonal final. Foi isso que o lateral Igor Serrote, que pertence ao Grêmio, falou após o último jogo da seleção brasileira.

Agora, tudo vai zerar na próxima fase. Temos que trabalhar muito durante estes poucos dias para pensar no jogo de terça-feira e fazer um grande jogo. A competição é muito difícil porque é muito curta. É levar o que aprendemos de bom até aqui para a próxima fase e fazer o nosso melhor Igor Serrote, após Brasil 0x1 Colômbia

Os comandados de Ramon Menezes contam com uma "ajudinha" preciosa no hexagonal, que começa nesta terça (4) e vai até o próximo dia 16.

Na teoria, quatro dos seis envolvidos garantem vaga no Mundial — o torneio terá início em outubro deste ano com 24 países disputando o título.

Presente no hexagonal, o Chile já está confirmado porque será sede do Mundial. O elenco de Nicolás Córdova, diante deste cenário, entrará em campo sem qualquer tipo de pressão.

Na prática, portanto, apenas uma seleção estará fora do Mundial entre os envolvidos — Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai disputam quatro vagas.

Veja a tabela do Brasil no hexagonal

1ª rodada

4 de fevereiro - Uruguai x Brasil (19h30)

2ª rodada

7 de fevereiro - Colômbia x Brasil (17h)

3ª rodada

10 de fevereiro - Paraguai x Brasil (17h)

4ª rodada

13 de fevereiro - Brasil x Argentina (22h)

5ª rodada

16 de fevereiro - Brasil x Chile (horário a definir)