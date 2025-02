Botafogo perde concorrência por atacante colombiano

A diretoria do Botafogo segue em ritmo lento para acertar reforços que preencham as vagas deixadas com as recentes transferências. Um dos nomes na lista do time carioca era do atacante colombiano Juan Camilo Hernández. Mas o negócio não avançou.

Para piorar, Hernández já definiu seu novo destino. Ele deixou o Columbus Crew, dos Estados Unidos, e aceitou a oferta para disputar o Campeonato Espanhol com a camisa do Betis.

O contrato de Hernández com a equipe de Sevilha será válido até 2030. Especula-se que o Betis irá desembolsar US$ 16 milhões pelo negócio (mais de R$ 90 milhões).

Agora, o Botafogo espera confirmar nas próximas horas a chegada de outro atacante: Rwan Cruz, que defende o Ludogorets, da Bulgária.