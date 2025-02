Bandeirinha é atingido por objeto, sangra e jogo é suspenso na Argentina

O bandeirinha Diego Martín foi atingido por um objeto atirado pela torcida durante o jogo entre Godoy Cruz e Talleres, nesta terça-feira (4), pelo Campeonato Argentino, e a partida foi suspensa no estádio Víctor Antonio Legrotaglie.

O que aconteceu

O fato aconteceu na volta para o segundo tempo. Diego Martín chegava à beirada do campo quando foi atingido pelo objeto que veio diretamente da torcida do Godoy Cruz — na Argentina, os jogos são disputados com torcida única.

O auxiliar ficou com um corte na testa. Ele comunicou o árbitro Yael Falcón Pérez, que se dirigiu ao local e decidiu suspender a partida após 10 minutos de indecisão. Ele retirou do local um objeto similar a um pedaço de ferro. Martín foi atendido por médicos e deixou o campo com uma compressa de gelo no local do machucado.

Eu suspendo o jogo porque não foi uma lesão, foi uma agressão. Não há possibilidade de continuar. Não vamos deixar nenhum de nós se machucar em um evento esportivo. Estamos em 2025, isso não pode acontecer. Yael Falcón Pérez, árbitro do jogo na saída de campo

Diego Martín ficou "marcado" pela torcida do Godoy Cruz. No primeiro tempo, o time da casa teve um gol anulado por ele após o meio-campista Fernández completar cruzamento para o gol estando adiantado.

❌️🚨 SUSPENDIDO el partido entre Godoy Cruz y Talleres (Cba) por agresión al árbitro asistente Diego Martín.



🗣️ Falcón Pérez: "No puede seguirse porque es una agresión, no una lesión. Sino actuamos esto va a seguir pasando." pic.twitter.com/FVJ5MSDaSI -- @futbol.news.ok (@futbol_news_ok) February 4, 2025