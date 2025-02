Avião do São Paulo tem menos lugares que o do Palmeiras; veja comparação

Do UOL, em São Paulo

O Choque-Rei decolou dos campos de futebol e agora também está nos céus. Com a chegada do avião personalizado, o São Paulo se junta ao Palmeiras, pioneiro no Brasil, na lista seleta de clubes que possuem aeronaves para transportar seu elenco.

O UOL detalha abaixo as especificações dos aviões dos rivais paulistas.

Avião maior, mas com menos assentos

O São Paulo fechou parceria para ter um Boeing 737-700 Next Generation, enquanto o Palmeiras viaja em um E190-E2 da Embraer. Os dois modelos têm dimensões parecidas, embora o da Boieng seja ligeiramente mais robusto.

O avião são-paulino tem capacidade maior, mas conta com menos assentos que o do Alviverde após a personalização feita pelos clubes por mais conforto. A aeronave do Tricolor, que pode receber até 149 pessoas, terá 64 lugares. Já o modelo comprado por Leila Pereira foi adaptado para 96 assentos, sendo 114 o máximo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, recebeu o avião que comprou Imagem: Reprodução

Ambos conseguem voar diretamente para qualquer país da América do Sul. Os modelos têm alcance máximo e velocidade de cruzeiro semelhantes, mas o avião do São Paulo apresenta mais capacidade de combustível e aguenta quase 10 toneladas a mais de carga.

O São Paulo deve estrear o avião depois do Paulistão. O Palmeiras, por sua vez, usa sua aeronave desde agosto de 2023.

Veja comparação

Avião do São Paulo

Rafael e Welinton posam em frente ao novo avião do São Paulo Imagem: Divulgação

Máximo de assentos: 149

Personalização: 64

Comprimento: 33,6m

Envergadura: 35,8m

Altura: 12,6m

Alcance máximo: 3.500 km

Capacidade máxima de combustível: 26.020 litros

Peso máximo decolagem: 65.990 kg

Velocidade de cruzeiro: 850 km/h

Avião do Palmeiras

Jogadores do Palmeiras embarcam em avião comprado por Leila Pereira Imagem: Reprodução/Youtube

Máximo de assentos: 114

Personalização: 96

Comprimento: 36,24m

Envergadura: 28 ,72m

Altura: 10,55m

Alcance máximo: 3.330 km

Capacidade máxima de combustível: 17.048 litros

Peso máximo decolagem: 56.400 kg

Velocidade de cruzeiro: 850 km/h

*Informações retiradas dos sites da Boeing, Embraer e KLM