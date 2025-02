Avião do São Paulo chega e clube viajará sempre de classe executiva em 2025

O avião personalizado do São Paulo, da parceria com a Sideral, finalmente chegou ao Brasil e o Tricolor vai viajar somente de classe executiva em 2025.

O que aconteceu

O novo avião terá 64 lugares, sendo todos com espaço de classe executiva. Por padrão, tal aeronave teria capacidade para 140 pessoas, mas foi personalizada a pedido do Tricolor.

O São Paulo já vinha utilizando aviões da companhia aérea desde o ano passado, mas ainda sem as personalizações. No último ano, os atletas se deslocavam em avião padrão, mas cada um ficava sozinho no espaço de três poltronas.

O clube calcula uma economia de cerca de 23% com a parceria assinada no ano passado. Seriam 15% com a parte aérea, mais cerca de 8% em logística facilitada com o avião fretado.

A aeronave chega com atraso de quase um ano. O clube fechou a parceria em janeiro do ano passado, mas a previsão de chegada da aeronave personalizada era para abril.

A previsão são-paulina é estrear o novo avião na primeira viagem após o Paulistão. Durante o Estadual, o clube terá apenas viagens curtas, com exceção dos jogos em Brasília por causa dos shows da cantora Shakira no Morumbis — para esses, o clube ainda utilizará o esquema antigo com a Sideral.

