Atlético-MG embala e bate Athletic com titulares e brilho de dupla fatal

O Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, nesta terça-feira (4), no Mineirão, e segue invicto no Campeonato Mineiro após seis rodadas — são duas vitórias e quatro empates.

A dupla fatal do time titular do Galo resolveu. Assim como foi contra o Villa Nova, na rodada passada, Hulk recebeu assistência de Gustavo Scarpa para marcar o único gol do jogo.

O Atlético-MG terminou o jogo com um jogador a menos. Júnior Santos entrou no segundo tempo, recebeu dois amarelos em lances violentos e acabou expulso.

O Galo decolou após a volta dos titulares. A equipe tinha três empates no campeonato com os jovens da base, mas engrenou duas vitórias e uma outra igualdade com o elenco principal.

O Atlético-MG chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Athletic se manteve com 12 e ainda aparece na ponta da chave B. Os dois times podem ser ultrapassados por Betim e América-MG, que ainda jogam na rodada.

As duas equipes voltam a campo no domingo (9), às 16h (de Brasília). O Atlético-MG visita o Cruzeiro, e o Athletic enfrenta o Uberlândia, também fora de casa. Os dois jogos valem pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Como foi o jogo

O Atlético-MG foi a campo com: Everson; Natanael, Júnior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens; Gustavo Scarpa, Cuello e Hulk. O Athletic teve como titulares: Jefferson; Douglas Pelé, Sidimar, Edson Miranda e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Nathan, Welinton Torrão e Gustavão.

O começo de jogo foi eletrizante no Mineirão. O Atlético-MG começou com tudo: Rubens e Gustavo Scarpa obrigaram Jefferson a fazer duas boas defesas logo nos primeiros minutos. O Athletic respondeu em erro de Hulk, mas Gustavão pegou mal na bola na hora de finalizar.

As duas equipes perderam jogadores lesionados. O Atlético-MG viu Cuello sentir o tornozelo esquerdo no final do primeiro tempo — ele foi substituído por Júnior Santos. O Athletic perdeu Sidimar ainda no início, e Matheus Mega entrou em campo.

O final do primeiro tempo foi truncado, teve chegadas mais fortes e Hulk decisivo. As duas equipes equilibraram as ações com o passar do tempo e travaram duelos no meio de campo. Alguns deles terminaram em chegadas mais fortes que originaram pequenas discussões. O gol que abriu o placar saiu aos 47, com Hulk. Scarpa encontrou passe preciso nas costas da defesa. O camisa 7 driblou o goleiro e, mesmo sem ângulo, finalizou de direita para marcar o primeiro.

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol marcado por Hulk contra o Athletic no Campeonato Mineiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

O segundo tempo começou em marcha lenta. O Atlético-MG teve mais a bola durante os primeiros 20 minutos, mas pouco conseguiu atacar efetivamente o Athletic, que também quase não chegou à área de Everson.

Jefferson salvou o Athletic em blitz do Atlético-MG. Hulk encontrou Júnior Santos nas costas da defesa, mas o atacante viu o goleiro adversário sair bem da área para travar o chute. Na sobra, Scarpa até venceu Jefferson, mas Douglas Pelé salvou. Em nova tentativa na mesma jogada, Júnior Santos recebeu dentro da área e soltou o pé. Ela explodiu no rosto do arqueiro rival e saiu.

O ritmo do jogo caiu ainda mais nos minutos finais. Em vantagem, o Atlético-MG deixou o Athletic jogar, mas a equipe visitante não conseguiu superar a compacta defesa do Galo. Os poucos chutes deram pouco trabalho para Everson. Os contra-ataques atleticanos não saíram.

Júnior Santos foi expulso no final do jogo. O atacante, que entrou no segundo tempo, recebeu o primeiro cartão amarelo após um carrinho em Welinton Torrão. Nos acréscimos, ele deu uma entrada dura em Douglas Pelé e recebeu o segundo.