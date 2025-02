Atlético-GO anuncia contratação de dois reforços uruguaios; veja detalhes

Nesta terça-feira, o Atlético-GO anunciou a contratação de dois jogadores uruguaios: o atacante Federico Martínez, de 28 anos, e o volante Francisco "Pancho" Barrios, de 22 anos. Será a primeira passagem dos dois jogadores pelo futebol brasileiro.

Federico Martínez

¡2025 ES DRAGÓN! O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Federico Martínez. O jogador uruguaio estava no Everton do Chile e tem boas passagens por clubes como Léon-MEX, Nacional-URU, Liverpool Montevideo-URU e Independiente-ARG. Aos 28 anos, o jogador irá estrear... pic.twitter.com/SWurTYnTzd ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 4, 2025

Revelado pelo Liverpool-URU em 2015, Martínez foi emprestado aos argentinos Rosario Central e ao Independiente, mas retornou ao time uruguaio. Em seguida, defendeu o León-MEX, o Nacional-URU e o Everton-CHI.

Federico Martínez chega ao Atlético-GO para disputar posição no ataque com o compatriota Alejo Cruz, sob o comando do técnico Rafael Guanaes.

Pancho Barrios

¡2025 ES DRAGÓN! O Atlético Goianiense acertou a contratação do meio-campista uruguaio Francisco Barrios. O jovem de 22 anos foi revelado no Defensor-URU, clube conhecido por revelar grandes jogadores do país vizinho. ¡BIENVENIDO, PANCHO BARRIOS! ????? #DragãoPeloTetra pic.twitter.com/fe1sLJEuyE ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 4, 2025

Já Barrios, revelado pelo Defensor-URU em 2021, participou do título de três edições da Copa Uruguai (2022, 2023 e 2024) e saiu da equipe ao final do seu contrato.

No Atlético-GO, o meio-campista uruguaio disputará a preferência do técnico Rafael Guanaes com os companheiros Willian Maranhão, Léo Naldi e Rhaldney.

Com os reforços, o Atlético-GO espera uma reação no Campeonato Goiano. Com nove pontos, cinco a menos que o líder Vila Nova, o Dragão ocupa apenas a sexta posição - atual tricampeão, o clube busca seu primeiro tetra estadual.