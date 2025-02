Ancelotti garante ausência de Mbappé e fala sobre desfalques do Real Madrid

Nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa do técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti, o atacante Kylian Mbappé foi um dos assuntos mais comentados. O atacante francês teve uma lesão na panturrilha após a derrota contra o Espanyol, no último domingo. O treinador italiano garantiu a ausência do craque, mas garantiu que ele já voltou a treinar.

Carlo Ancelotti também falou sobre os desfalques na zaga e não abandonou a hipótese de improvisar jogadores para o jogo desta quarta-feira, contra o Leganés, pelas quartas de final da Copa da Espanha. "Estamos numa emergência, já que Alaba e Rudiger estão fora por pelo menos 20 dias. As únicas opções que temos na zaga são: Jacobo Ramón, Raul Ascencio e o Tchouaméni", disse o técnico.

?? @MrAncelotti ??

? Rueda de prensa ?? RM Play ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Além de Rudiger, Alaba e Mbappé, o Real Madrid passa por mais incertezas acerca da questão física do elenco, e Ancelotti falou sobre isso. "O jogo contra o Espanyol foi muito físico. Além dos desfalques na zaga, Bellingham também não joga por conta de um hematoma. Ficamos com medo do Vini Jr. não conseguir jogar, mas ele teve um dia a mais de recuperação e pode jogar. O Mbappé não joga, mas já treinou".

Apesar dos desfalques, o Real Madrid é favorito para o jogo contra o Leganés na quarta-feira, pela Copa da Espanha. A equipe madrilenha lidera o Campeonato Espanhol, com 49 pontos, um a mais que o Atlético de Madrid, vice-líder. Enquanto isso, o Leganés está na 16ª posição da liga, com 23 pontos, apenas dois acima do Deportivo Alavés, primeiro time na zona de rebaixamento.