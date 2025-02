Analista do Noroeste se desculpa após cantar música pró-Corinthians; veja

Ronaldo Bealta, analista do Noroeste, se envolveu em uma polêmica na partida contra o Corinthians, ocorrida no último fim de semana e válida pelo Campeonato Paulista (assista abaixo).

O que aconteceu

O profissional foi flagrado dentro de campo cantando uma música pró-Corinthians antes do duelo, realizado na Neo Química Arena e que acabou em 2 a 1 para os mandantes.

O ato ocorreu durante o aquecimento das equipes — na ocasião, os torcedores entoavam gritos de apoio ao alvinegro e acabaram empolgando Bealta, que estava no gramado e uniformizado com as cores do time de Bauru.

O analista chegou a admitir a corintianos, de maneira discreta, que era torcedor do clube da capital. O vídeo acabou viralizando nos últimos dias.

Ao ser questionado sobre um palpite para o duelo, Bealta deixou o fanatismo de lado: "Só hoje, só hoje: 1 a 0 Noroeste. Depois volta". Ele encerrou a interação e acabou ofendido pelos corintianos.

O ato gerou revolta da Falange Vermelha, uma das organizadas do Noroeste. "O sujeito, infelizmente, vestindo nossa camisa, afirmou veemente que era 'Corinthians pra caralh@', além de, enquanto trabalhando pelo clube, cantou as músicas da torcida adversária. [...] Um cara como esse não pode estar vestindo as cores do Esporte Clube Noroeste. Enquanto torcida, nós apoiamos em todas situações e não vamos admitir que nosso clube seja desrespeitado por qualquer um", publicou o perfil oficial da torcida.

Assista ao momento

Após o vídeo em que o analista de desempenho do Noroeste demonstra ser corinthiano, a organizada Falange Vermelha publicou uma nota exigindo a demissão do profissional, alegando desrespeito com a camisa do clube. E você, o que acha?pic.twitter.com/aM0ZHXQth6 -- Por Fora das Quatro Linhas (@pfqloficial) February 4, 2025

Analista se desculpa: "Nunca foi a minha intenção"

Bealta usou suas redes para se desculpar com os torcedores. Ele afirmou que "foi tudo muito intuitivo" e ressaltou ter dito que queria a vitória do Noroeste aos corintianos.