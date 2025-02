Alaba tem lesão na perna esquerda constatada e pode desfalcar Real Madrid por três semanas

Carlo Ancelotti terá de administrar mais um problema no sistema defensivo do Real Madrid. Nesta terça-feira, o zagueiro David Alaba sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda e deve ficar até três semanas fora da equipe.

O clube anunciou a contusão em seu site oficial. "Após exames realizados em nosso jogador David Alaba pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no adutor da perna esquerda. Aguardando evolução."

O jogador estava nos planos do treinador para atuar como titular no duelo desta quarta-feira, diante do Leganés, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei.

Alaba se junta aos defensores Rüdiger e Militão, que também estão entregues ao departamento médico do clube. Diante de tantos desfalques, Ancelotti ficou apenas com Asencio como zagueiro de ofício para colocar em campo. Para a partida, o treinador italiano estuda a possibilidade de improvisar Tchouaméni no miolo de zaga.

A contusão adia uma sequência de partidas que Alaba poderia engatar no clube espanhol. Após ficar quase um ano sem atuar, ele esteve em campo no dia 19 de janeiro no triunfo do time merengue sobre o Las Palmas por 4 a 1. Sua boa atuação animou Ancelotti. No entanto, diante da nova lesão, o comandante vai ter de continuar improvisando atletas no setor de defesa.