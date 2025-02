Adesanya despenca no ranking dos médios após sofrer 3ª derrota seguida no UFC

Israel Adesanya assumiu o risco de lutar contra Nassourdine Imavov - atleta em grande fase, mas pouco popular - e pagou o preço no octógono. No UFC Arábia Saudita, evento realizado no último sábado (1º), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) foi nocauteado pelo francês no segundo round, conhecendo sua terceira derrota seguida. Como reflexo do pior momento de sua carreira, o nigeriano, que já foi dominante na categoria, perdeu posições no ranking e se aproximou de deixar o top-5 na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (4).

Antes de enfrentar Imavov na luta principal do UFC Arábia Saudita, Adesanya estava na segunda posição no ranking do peso-médio. Com a nova derrota, 'The Last Stylebender', em queda livre, desceu dois degraus na tabela de classificação, virando o quarto colocado na categoria, e, assim, se afastando de vez da corrida para disputar o título novamente.

Por outro lado, o russo naturalizado francês emplacou a quarta vitória seguida e mudou de patamar no peso-médio. Vivendo o melhor momento da carreira, Imavov subiu três posições na tabela de classificação da categoria, se tornando o número dois. Dessa forma, o atleta ganhou força na corrida para disputar o título da divisão.

Mais alterações nos médios

O top-15 do peso-médio da companhia se despediu de dois atletas: Jack Hermansson, sem lutar desde fevereiro de 2024, e Sharabutdin Magomedov, que perdeu a invencibilidade no MMA para Michael Page no UFC Arábia Saudita. Dessa forma, Michel Pereira acabou beneficiado, ganhando duas posições no ranking da categoria.

Agora, o brasileiro é o número 13 do peso-médio do UFC. Já Roman Kopylov e Bo Nickal passaram a integrar a elite da divisão e viraram os números 14 e 15, respectivamente.

Adeus, Jairzinho

Controlado por Sergei Pavlovich no evento, Jairzinho Rozenstruik viu sua sequência de duas vitórias chegar ao fim, assim como sua trajetória no UFC. Com o surinamês fora da organização, diversos lutadores subiram no ranking do peso-pesado. Após nocautear no primeiro round do show, Shamil Gaziev subiu três degraus na tabela de classificação da categoria e se firmou no 11º lugar. Já Don'Tale Mayes e Jhonata Diniz passaram a integrar a elite da divisão e viraram os números 14 e 15, respectivamente.

Peso-mosca feminino em chamas

A saída de Amanda Ribas e Katlyn Cerminara mexeu com o ranking do peso-mosca (57 kg). Sem as atletas, Viviane Araújo virou a número oito, Karine 'Killer' alcançou o 11º lugar e Ariane Lipski subiu para a 12ª posição.

Por sua vez, Jasmine Jasudavicius protagonizou a maior subida no ranking dos moscas. Após vencer Mayra Bueno no UFC Arábia Saudita, a canadense, embalada por quatro triunfos seguidos, subiu três degraus no ranking da divisão, alcançando o nono lugar. Já Casey O'Neill e a própria 'Sheetara' passaram a integrar a elite da categoria. A escocesa é a 14ª colocada e a brasileira fecha o top-15 do peso.

Argentina em alta

No peso-galo (61 kg), Ailin Perez teve o seu bom momento na carreira reconhecido. Dona de cinco vitórias seguidas, a argentina ganhou quatro posições no ranking da divisão e passou a integrar o top-10. Agora, a atleta é a sétima colocada na tabela de classificação da categoria, ultrapassando Mayra Bueno Silva, Karol Rosa, Yana Santos e Miesha Tate.