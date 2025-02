Zé Ivaldo recebe 3º cartão amarelo e desfalca o Santos contra o Botafogo-SP; veja quem pode substituí-lo

O zagueiro Zé Ivaldo, titular em quatro dos cinco jogos do Santos na temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo e está suspenso para o jogo contra o Botafogo-SP. Para o lugar do atleta, contratado no início do ano, o técnico Pedro Caixinha conta com algumas opções.

O titular ao lado de Zé Ivaldo tem sido Luan Peres. Assim como o companheiro, o zagueiro de 30 anos iniciou em cinco das seis partidas do Peixe e não deve sair dos onze iniciais no próximo jogo.

João Basso surge como uma das opções para ocupar o lugar de Zé Ivaldo. Além da dupla titular, ele foi o outro zagueiro do elenco santista que mais jogou neste início de temporada, com duas partidas, ambas como titulares, contra o Mirassol e Palmeiras.

O final de semana perfeito chegou ao fim, mas o ano está só começando! ?? pic.twitter.com/WCjDKZ91lH ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

O jovem Luisão, outro reforço do time praiano para 2025, também pode substituir Zé Ivaldo. O jovem zagueiro de 21 anos foi titular durante os 90 minutos da derrota de 2 a 1 para o Velo Clube.

Por fim, o experiente Gil também é opção. Jogador do Santos com mais minutos em 2024, o zagueiro de 37 anos ainda não entrou em campo no ano e tem sido deixado de lado por Caixinha. Contudo, ele foi relacionado para os últimos dois jogos do Peixe e também surge como uma alternativa.

O treinador santista terá dois dias para pensar no substituto ideal, já que o duelo contra o Botafogo-SP, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, acontece nesta quarta-feira. A bola rola na Vila Viva Sorte a partir das 21h35 (de Brasília).