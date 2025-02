Volta de Neymar ao CT do Santos tem brincadeira com Guilherme e encontro com Zé Rafael

Nesta segunda-feira, Neymar treinou pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos. O camisa 10 também aproveitou para afirmar, em tom de brincadeira, que chegou para ajudar Guilherme, artilheiro do Peixe na atual temporada, e cumprimentar Zé Rafael, que ainda não foi anunciado pelo clube da Baixada, mas já treina no CT Rei Pelé.

"Cheguei para te ajudar. Só correr, viu?! Só correr que eu te acho", declarou Neymar, em vídeo publicado pela NR Sports.

Artilheiro do Campeonato Paulista até o momento, com cinco gols marcados, Guilherme também é o jogador com mais bolas na rede dentre os atletas de todos os times da Série A do Brasileirão em 2025, segundo dados do Sofascore.

Como é bom te ver por aqui! ? pic.twitter.com/hmMhU1nwCp ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Através das imagens, também é possível ver Neymar cumprimentando o meio-campista Zé Rafael. O Peixe entrou em acordo com o Palmeiras para comprar o jogador de 31 anos. No entanto, a contratação do atleta ainda não foi oficializada.

Até o momento, o Peixe anunciou seis reforços para esta temporada. São eles: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, os meias Thaciano e Neymar e o atacante Tiquinho Soares.

Após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar chegou ao Brasil na última sexta-feira, quando assinou contrato com o presidente Marcelo Teixeira e foi apresentado à torcida em grande festa na Vila Belmiro.

A expectativa é que o atacante estreie nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 21h35.