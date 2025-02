Vitória do Santos em clássico marca volta de Kevyson após um ano sem atuar

O lateral esquerdo Kevyson tem um motivo a mais para celebrar a importante vitória do Santos sobre o São Paulo, conquistada no último sábado. A partida marcou seu retorno aos gramados após um ano sem entrar em campo.

O jovem jogador de 20 anos não jogava desde o dia de 4 de fevereiro de 2024, quando participou de cinco minutos da vitória de 2 a 0 do Peixe sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista. Durante o jogo, o defensor sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também lesão do menisco do joelho esquerdo.

Após a lesão ser constatada, Kevyson teve que passar por cirurgia e perdeu todo o restante da temporada do Santos, que, no ano passado, se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e retornou à elite.

Protagonista em um dos grandes lances do clássico! ?? pic.twitter.com/7bKbZrc13W ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

No clássico contra o São Paulo, o lateral esquerdo entrou no lugar de Vinicius Lira, outro jovem formado na base do Alvinegro, aos 25 minutos do segundo tempo. Quando o jogo já estava 3 a 1 para o Peixe, o defensor tirou o gol de Luciano em cima da linha e salvou o Santos de sofrer o segundo tento.

Em 2025, Kevyson espera ganhar mais chances na equipe do técnico Pedro Caixinha. Recuperado de lesão, o lateral esquerdo disputa a vaga com Escobar, Souza e Vinicius Lira.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, na Vila Viva Sorte, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).