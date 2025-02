Vinicius Lok Dog projeta disputa de cinturão no UFC até o final de 2025

O brasileiro Vinicius Oliveira foi um dos maiores destaques do card do UFC Arábia Saudita, disputado no último sábado (1º). Com a vitória sobre Said Nurmagomedov, por pontos, 'Lok Dog' agora soma três triunfos conquistados desde que estreou na organização e começa a sonhar com uma vaga no ranking da divisão dos galos (61 kg). E, confiante, o gaúcho já traça planos ainda mais ousados na empresa.

Em entrevista ao UFC após o seu combate no sábado, Lok Dog se colocou à disposição da companhia para se manter bastante ativo nesta temporada 2025. A projeção do lutador tem um objetivo claro: acelerar seu processo de ascensão rumo ao topo da categoria para, quem sabe, disputar o cinturão até 61 kg do Ultimate até o final deste ano.

"Agora Dana (White) e o UFC podem me dar outro (rival duro) para que eu possa provar que sou o melhor. Eu era o azarão, e eu gosto disso. Mas eu acredito no meu trabalho, acredito no meu treinador, acredito no meu queixo - e eu estou 100% pronto para lutar pelo cinturão. Nesse ano, 2025, eu gostaria de fazer pelo menos três lutas e no final do ano lutar pelo cinturão. Eu acho que mereço isso", projetou Lok Dog.

Em ascensão

Contratado pelo UFC através do programa 'Contender Series' em 2023, Vinicius Lok Dog começou sua trajetória na entidade presidida por Dana White de forma promissora. Desde sua estreia no Ultimate, em março do ano passado, o peso-galo gaúcho venceu todas as três lutas que disputou no octógono mais famoso do mundo - retrospecto que justifica o otimismo do lutador quanto ao seu futuro.