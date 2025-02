Um mês sem técnico e 15 saídas: Botafogo vira foco para Recopa pressionado

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou oficialmente o destrato com o técnico Artur Jorge há exatos um mês, no dia 3 de janeiro. Desde então, o time tem sido comandado pelo interino Carlos Leiria, do sub-20. A reboque da saída do treinador lusitano, também deixaram o clube 14 jogadores, perdas estas que tiveram peso e ficaram evidentes na derrota por 3 a 1 para o rival Flamengo, na Supercopa Rei do Brasil, neste domingo (2).

O que aconteceu

O Alvinegro agora vira o foco para a disputa de outro título: a Recopa Sul-Americana, onde chegará pressionado. Campeão da Libertadores, o Glorioso enfrentará o Racing (ARG), campeão da Copa Sul-Americana. Os duelos ocorrem dias 20 (Argentina) e 27 de fevereiro (Nilton Santos).

No Campeonato Carioca a campanha é irregular até o momento. O Botafogo está em sexto, fora da zona de classificação, com nove pontos. O Alvinegro, porém, só escalou o elenco principal em um jogo, na rodada passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense.

Até aqui, deixaram o Botafogo os seguintes jogadores: Luiz Henrique (Zenit-RUS), Almada (Lyon-FRA), Adryelson (Anderlecth-BEL), Gatito Fernández (Cerro Porteño-PAR), Tiquinho Soares (Santos), Júnior Santos (Atlético-MG), Tchê Tchê (Vasco), Eduardo (Cruzeiro), Carlos Alberto (Sport), Pablo (Flamengo), Marçal (sem clube), Óscar Romero (sem clube), Hugo (Vitória) e Rafael (se aposentou).

Destes, dois foram negociados por empréstimo pelo Alvinegro: o atacante Tiquinho Soares e o lateral-esquerdo Hugo.

Por outro lado, chegaram o atacante Artur (Zenit-RUS) e o goleiro Léo Linck (Athletico-PR). O clube, no entanto, já tem acordos com o zagueiro David Ricardo (Ceará) e com o volante Wendel (Zenit-RUS). Este último, todavia, só chega no meio do ano.

Pressionado, o interino Carlos Leiria admitiu que algumas peças fazem falta, como Luiz Henrique, e preferiu valorizar os jogadores atuais do elenco.