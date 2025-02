'Um beijo do chefe não deveria acontecer em nenhum ambiente', diz Jenni Hermoso

A atacante Jenni Hermoso afirmou nesta segunda-feira que o beijo de Luis Rubiales, agora ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, nunca deveria ter acontecido. Em seu testemunho no julgamento do caso, a jogadora da seleção da Espanha disse que um beijo na boca de um chefe "não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho".

O beijo de Rubiales em Hermoso aconteceu durante a cerimônia de premiação após a disputa da final da Copa do Mundo de 2023. Após entregar a medalha a sua compatriota, que havia se sagrado campeã mundial com a Espanha, o então dirigente esportivo deu um beijo na boca da atacante.

"Senti que foi totalmente fora de contexto", declarou a atleta de 34 anos, considerada uma das melhores do mundo. "Eu estava sendo beijada pelo meu chefe e isso não acontece, não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho", afirmou, durante o início do julgamento do caso, nesta segunda. "Como mulher, eu me senti desrespeitada."

O episódio acabou ofuscando a conquista espanhola e virou polêmica mundial. Nos dias seguintes, até a Fifa cobrou Rubiales pelo ato. "Eles mancharam um dos dias mais felizes da minha vida e, para mim, é muito importante dizer que em nenhum momento eu busquei esse ato, muito menos o esperava", reforçou Hermoso.

Rubiales, de 47 anos, chegou a afirmar na época que o beijo tinha sido consentido. Mas não resistiu à pressão interna e externa e acabou renunciando ao cargo. Foi ainda suspenso pela Fifa por três anos. Presente no Tribunal Superior de Madri nesta segunda, disse que foi vítima de uma "caça às bruxas" e de "falsas feministas".

O caso parou na Justiça e o ex-dirigente é acusado de agressão sexual e de tentar coagir Hermoso, além de outros, a apoiá-lo publicamente após o episódio. Os promotores, Hermoso e a associação de jogadores da Espanha querem uma sentença de prisão de dois anos e meio para Rubiales, um pagamento de 50 mil euros (cerca de R$ 302 mil) por danos e que ele seja proibido de trabalhar como dirigente esportivo.

A expectativa é de que o julgamento dure pelo menos 10 dias. Entre as quase 20 testemunhas que devem depor estão o técnico da seleção masculina da Espanha, Luis de la Fuente, e algumas das companheiras de Hermoso na equipe feminina, incluindo Alexia Putellas, eleita duas vezes a melhor do mundo, em 2021 e 2022.