Strickland se oferece para retribuir favor e ficar no corner de Alex Poatan no UFC 313

Alex Pereira e Sean Strickland desenvolveram uma parceria improvável, mas que vem se mostrando verdadeira. No próximo sábado (8), por exemplo, o brasileiro estará novamente no corner do antigo rival, na luta principal do UFC 312, na Austrália, em duelo que pode coroar 'Tarzan' mais uma vez como campeão do peso-médio (84 kg). E, de acordo com o lutador americano, ele está disposto a retribuir a gentileza a 'Poatan'.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Sean Strickland exaltou a camaradagem de Alex Poatan, que se ofereceu para auxiliá-lo na sua tentativa de recuperar o trono da divisão dos médios do Ultimate, mesmo tendo um importante compromisso agendado para daqui a um mês. Por isso, o americano não tem dúvidas ao se colocar à disposição do campeão meio-pesado (93 kg) para ajudá-lo na sua próxima defesa de título, contra Magomed Ankalaev no UFC 313, que acontece no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

"Ele disse que topa (ser meu corner). Ele é um cara legal, é um cara legal para c***. Ele tem uma luta dura chegando contra (Magomed) Ankalaev e se ele precisar de mim para isso, eu vou estar lá para ajudá-lo. Então, meio que é mútuo", afirmou Strickland.

Poatan é prioridade sobre Ankalaev

Nem mesmo o fato de Magomed Ankalaev ser um antigo compaenheiro de treinos na 'Xtreme Couture', academia da qual faz parte, parece deixar Sean em dúvida quanto a sua lealdade. Questionado sobre o assunto, Strickland foi enfático ao tratar Poatan como sua prioridade caso o brasileiro solicite sua ajuda, seja no final do camp de treinamento em Danbury, Connecticut (EUA), ou simplesmente na beira do octógono do UFC 313, em Las Vegas.

"Eu e Ankalaev temos esse respeito mútuo, e ele é um grande cara, mas se Alex precisar de mim depois dessa luta, eu vou para Connecticut para dar a ele algum trabalho", concluiu o americano.

Sean Strickland entrará em ação - com Poatan no seu corner - no sábado, dia 8 de fevereiro, na luta principal do UFC 312, na Austrália. O americano enfrentará novamente o sul-africano Dricus du Plessis, que o venceu em janeiro do ano passado, em uma polêmica decisão dividida dos juízes, com o cinturão peso-médio do Ultimate em jogo.

Por sua vez, Alex Poatan coloca seu título dos meio-pesados em jogo novamente no próximo dia 8 de março, no 'main event' do UFC 313, em Las Vegas. O brasileiro terá pela frente como adversário o lutador russo Magomed Ankalaev, primeiro colocado do ranking e invicto há 13 lutas.