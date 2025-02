Sporting anuncia a contratação do atacante Biel, ex-Bahia

Nesta segunda-feira, o Sporting, de Portugal, anunciou a contratação de Biel, que estava no Bahia. O atacante de 23 anos assinou vínculo até 2029.

Biel deixa o Tricolor de Aço após três temporadas. Durante o período, entrou em campo 98 vezes e marcou 17 gols, além de 18 assistências e um título do Campeonato Baiano.

O atleta defenderá pela primeira vez em sua carreira uma equipe do exterior. No currículo, além do Bahia, passou também por Fluminense, onde foi revelado, e Grêmio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting CP ? (@sportingcp)

"Foi muito fácil. É muito bom para a minha carreira, é um grande clube na Europa e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Prometo dar o meu máximo, trabalhar muito e ajudar o Sporting CP, que é o mais importante", disse Biel.

Por escolha pessoal, o atacante utilizará a camisa de número 30.

"Espero que possam ver o meu potencial e que sou um jogador esforçado. Quero ser muito feliz aqui", completou.