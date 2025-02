Secretário acusa clubes de financiar organizadas e festejar com ex-presos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (3) após os episódios de violência e selvageria antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no último sábado (1), pelo Campeonato Estadual. Secretário do órgão, Alessandro Carvalho disparou contra os clubes e os acusou de conivência, financiamento e relações íntimas com as organizadas.

Situações que são públicas, todos sabem. Torcida organizada treinando luta dentro de clube. Dirigente de clube confraternizando com integrante de organizada que já foi preso... Nós ouvimos de várias fontes que há financiamento de ônibus, refeição, ingressos... Isso tudo é analisado pela Polícia Civil nas investigações que estão em curso

Alessandro Carvalho, secretário da Secretaria de Defesa Social

Treino de boxe no Sport

O treino de luta ao qual o secretário se refere ocorreu em dezembro de 2024 na Ilha do Retiro, sede do Sport. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra integrantes da organizada Jovem do Leão praticando boxe nas dependências da sede.

Após a repercussão, o Sport alegou que não tinha sido informado e nem dado autorização. E que após apuração interna, demitiu um funcionário.

Cabe salientar que a Jovem do Leão é a mesma organizada que havia sido extinta pelo Ministério Público. Anteriormente registrada como Torcida Jovem do Sport, ela mudou de CNPJ após sofreu a punição da Justiça, em 2020.

Não adianta extinguir a torcida, extinguir o CNPJ. Ela (organizada) troca o nome e continua atuando do mesmo jeito. Muitas vezes até com a guarita dos clubes

Alessandro Carvalho, secretário da Secretaria de Defesa Social

Secretário nega falha de segurança

Alessandro Carvalho negou que tenha ocorrido uma falha de segurança. O secretário afirmou que a Polícia Militar estava no local e agiu de imediato.

"O ataque foi feito com a presença da polícia. A polícia interviu de imediato. Falha seria se houvesse um confronto, e aí eu digo que a polícia não vai estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas nesse caso a polícia estava lá. A análise, o acompanhamento que foi feito, foi correto. O confronto houve porque são criminosos. Mesmo na presença do policiamento ostensivo, eles fizeram o ataque", disse Carvalho.

Em seu Instagram, a Explosão Inferno Coral acusou a PM de mudar o trajeto da caminhada para o estádio. O secretário, porém, rebateu e classificou o episódio como uma emboscada.

A Inferno Coral mandou um ofício dizendo o percurso e publicou no Instagram dela. Quando você pega um percurso e publica no Instagram, ele se torna público, você já está dizendo para outra: 'o caminho que eu vou seguir é esse, se quiser me emboscar, estou nesse caminho aqui'. O que a PM fez foi: levantou que havia um grupo perto da Ilha do Retiro, um outro grupo na Madalena, e desviou o caminho pela Real da Torre. As equipes (da PM) que estavam em campo não visualizaram nenhum risco, porque quem foi fazer a emboscada estava escondido em algum ponto e saiu no momento em que a torcida estava passando

Alessandro Carvalho, secretário da Secretaria de Defesa Social

O UOL procurou tanto o Santa Cruz quanto o Sport após as acusações do secretário. O Tricolor informou que o presidente não irá se manifestar no momento. Já o Rubro-Negro não respondeu até o fechamento desta reportagem. Caso queira se manifestar, a matéria será atualizada.