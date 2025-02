São Paulo pode seguir em Brasília após duelo com a Inter de Limeira; entenda

O São Paulo pode continuar em Brasília após a partida contra a Inter de Limeira, marcada para o dia 10 de fevereiro, segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo Campeonato Paulista.

O Tricolor enfrentará a Inter de Limeira na capital federal pelo fato de o Morumbis receber o show da cantora Shakira na semana em que a partida acontecerá. Inicialmente, o jogo, válido pela primeira rodada do Paulistão, aconteceria no estádio do São Paulo, porém, como a equipe estava nos EUA realizando pré-temporada, teve de ser adiado e deslocado de cidade.

Mas, esse não será o único jogo do São Paulo em Brasília em fevereiro. No dia 13, quinta-feira, o Tricolor enfrentará o Veloclube também no Mané Garrincha. Justamente por isso, o clube estuda permanecer na capital do Brasil após enfrentar a Inter de Limeira para não ter que retornar à capital paulista e depois rumar novamente para o Distrito Federal.

O desgaste dos deslocamentos e toda a logística envolvida nesse processo são dois fatores que pesam bastante para o São Paulo cogitar permanecer em Brasília durante boa parte da próxima semana. Até porque depois desses dois jogos na capital federal, o compromisso seguinte será contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Antes de definir a logística para a próxima semana, o São Paulo volta o foco para o jogo desta quarta-feira, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor terá pela frente o dono da melhor campanha da primeira fase até aqui, à frente do Corinthians.