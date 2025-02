São Paulo: Cédric esperou ofertas do Brasil e ouviu conselho de Miranda

O lateral-direito Cédric foi apresentado na tarde desta segunda-feira (3) no CT da Barra Funda como novo reforço do São Paulo. O português assinou por três meses um contrato de produtividade

De olho no Brasil. "Sai do Arsenal, houve algumas opções e nem todas foram do meu agrado em questão de projeto. Sabia que podia surgir oportunidade aqui no Brasil, que estava em começo de temporada e me preparei também para isso. Jogador tem que treinar para estar apto a jogar e foi isso que fiz para chegar em boas condições"

Papo com Miranda. "Antes de vir, eu encontrei com o Miranda, jogamos juntos na Inter e fazia parte do meu grupo de amigos próximos. Tive uma conversa, tinha a possibilidade de treinar aqui. O Miranda deu as melhores referências. Falou bastante muito bem. A torcida é enorme. Tive a oportunidade de ver dois jogos. Foi uma experiência única no Morumbis e olha que eu já joguei em bastantes estádios"

Quando vai jogar? "(Na quarta) eu jogaria até... Eu sou um jogador que me considero guerreiro. Eu já joguei Premier League com dois dias de treino. Eu tive 21 dias de férias. O treinador pediu para eu jogar e joguei. Se estive no mesmo nível, acho que não. Mas tentei usar mais a cabeça"

Confira outras respostas do jogador em coletiva

Parte física

Estava treinando em Portugal, mas surgiu essa oportunidade de treinar em um nível mais alto em um clube enorme como é o São Paulo, que representa tanto na história do futebol. Não tive dúvidas. Vim para cá e tenho melhorado fisicamente. As condições têm sido excelentes, o grupo incrível comigo. Miranda jogou comigo e me falou bem do clube, uma pessoa muito querida por mim. Vim de braços abertos para trabalhar.

Jogar pouco recentemente

Tive muitos anos na Inglaterra, foi um campeonato muito importante na minha carreira. Joguei bastante no início no Arsenal, depois menos. Jogador sempre quer jogar, isso tem que ficar claro. Procuramos jogo. É importante voltar a jogar com qualidade e no Brasil tem essa possibilidade porque tem muito jogo, de três em três dias, e isso é bom. Agora é pensar semana a semana. Contrato é referência, mas não é algo que eu me preocupo muito. Isso vem com naturalidade e vai depender do meu trabalho. Tentar jogar e ajudar, acima de tudo.

Calendário

Eu vejo as coisas com bons olhos, sempre gostei de competição. Três em três dias é difícil às vezes, mas por outro lado somos felizes fazendo isso. Crescemos para estar lá dentro, no campo, lutando pelo jogo. Na Europa, é verdade, o calendário é diferente e há menos jogos, mas com seleções talvez tenha feito mais jogos. É uma realidade diferente, mas vou me adaptar. Na parte física preciso ser melhor que eu, competir comigo mesmo, não tentar provar nada a ninguém. Ser o Cédric dentro do vestiário, trazer meu conhecimento para ajudar a equipe e me adaptar a eles.

Experiência e conhecimento

Cresci na formação em Portugal, que já é muito tática. Tive oportunidade de ter bons treinadores, fui para Inglaterra cedo e em um clube que estava bem. Tenho experiência de Inglaterra, de Portugal e uma passagem pela Itália. Gosto do jogo e há sempre uma vantagem dentro do campo e é procurar ela. Vou tentar encontra-la, tentar trazer essa calma. Sempre fui um jogador intenso e vou trazer isso. Acima de tudo, entrosar com os jogadores.

Zubeldía

Tem sido bastante positivas (conversas). Conheço um pouco a trajetória dele e tem feito excelente trabalho. Tem muita energia, dá dinâmica ao treino. Tenho observado para entender o que ele prefere e gosta. Tem conversado comigo quase diariamente para me adaptar à equipe. Gosto de um time agressivo, ligado durante os 90 minutos. Parece um técnico muito positivo.

Estar preparado

Vou estar preparado para o jogo, não se preocupe. Encaro os treinos de forma profissional, não tive grandes lesões na minha carreira. Vou continuar a tratar tudo de forma profissional.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.