São Paulo lança camisa em homenagem aos 20 anos do tri mundial

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (3) a sua nova primeira camisa para a temporada. O uniforme foi confeccionado com referências ao tricampeonato mundial, que completa 20 anos em 2025.

Alguns dos ídolos do São Paulo participaram do ensaio fotográfico realizado no Japão para o lançamento do novo uniforme. Diego Lugano, Josué e Mineiro, autor do gol do título, foram os escolhidos para protagonizarem a campanha da camisa tricolor.

Na parte de trás da gola, a New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo, estampou o minuto exato do gol marcado por Mineiro, que garantiu a vitória tricolor sobre o Liverpool, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.

Na parte interior do escudo do São Paulo, do lado avesso da camisa, uma frase em japonês que significa "São Paulo FC / Tu és forte, tu és grande", em alusão ao hino do clube. Um brasão na parte interna da barra da camisa estampa outra frase: "Um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo", se referindo ao fato de o clube ser o único brasileiro a ser campeão mundial três vezes.

"Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do desenvolvimento desta nova camisa, que prima pela atenção aos detalhes. Ela alia a tecnologia de ponta que permite aos atletas uma performance máxima à tradição vencedora do Tricolor, simbolizada neste ano pela homenagem aos 20 anos do Mundial de 2005. Temos convicção de que ela será abraçada e aprovada pela torcida", disse Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo.

A nova camisa I do São Paulo será comercializada a partir desta segunda-feira na SÃO Store e na loja online da New Balance. Os pontos físicos iniciarão as vendas nesta terça. A versão jogador custa R$ 499,99. Já a versão torcedor sai por R$ 349,99, assim como o modelo feminino, enquanto o juvenil custa R$ 329,99.