Rodada NBA: no primeiro jogo sem Doncic, Mavericks perdem por 43 pontos para os Cavaliers

Diversos jogos agitaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite deste domingo. Na primeira partida após a troca que mandou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, o Dallas Mavericks perdeu para o Cleveland Cavaliers, no Rocket Mortgage FieldHouse, por 144 a 101.

Ainda sem Anthony Davis e com Kyrie Irving machucado, o Mavericks foi atropelado pelo Cavaliers, que contou com uma boa atuação de Sam Merril. O armador foi o cestinha da partida, com 27 pontos anotados, todos em bolas de três.

Darius Garland, 17 pontos, dez assistências e três rebotes, e Evan Mobley, 22 pontos, 11 rebotes e três assistências, também se destacaram. Pelo lado do time de Dallas, Jaden Hardy foi o destaque, com 21 pontos, três rebotes e duas assistências.

Com o resultado, o Cleveland Cavaliers, time com o melhor recorde da temporada regular, segue isolado na liderança da Conferência Leste e foi a primeira equipe a atingir a marca de 40 vitórias, além de apenas nove derrotas. Por outro lado, o Dallas Mavericks segue na 9ª posição da Conferência Oeste, com 26 vitórias e 24 derrotas.

O Cleveland Cavaliers volta à quadra nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Boston Celtics, novamente no Rocket Mortgage FieldHouse. O Dallas Mavericks visita o Philadelphia 76ers também nesta terça-feira, às 21 horas, no Wells Fargo Center.

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Ainda neste domingo, o Boston Celtics visitou o Philadelphia 76ers, no Wells Fargo Center, e venceu por 118 a 110, depois de estar perdendo por 26 pontos. Os atuais campeões contaram com uma grande atuação de Jayson Tatum, que anotou 13 dos seus 35 pontos no último quarto. O ala ainda deu 11 assistências e pegou sete rebotes.

Pelo lado do 76ers, que não pode contar com Paul George e Joel Embiid, Tyrese Maxey foi o destaque, com 34 pontos, três rebotes e seis assistências.

Assim, o Boston Celtics permanece na 2ª colocação da Conferência Leste, com 35 e 15 derrotas. O Philadelphia 76ers, por sua vez, ocupa a 11ª posição do Leste, com 19 vitórias e 29 derrotas.

Confira outros resultados na NBA neste domingo

Portland Trail Blazers 127 x 108 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 132 x 119 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 108 x 115 Toronto Raptors

Chicago Bulls 119 x 127 Detroit Pistons