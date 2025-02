Roberto Firmino faz golaço de bicicleta em virada do Al-Ahli; assista

O brasileiro Roberto Firmino marcou um golaço de bicicleta durante a vitória do Al-Ahli sobre o Al-Sadd por 3 a 1, nesta segunda-feira (3), pela Champions League da Ásia.

O que aconteceu

O gol de Firmino foi o primeiro do Al-Ahli no jogo. A defesa do Al-Sadd saiu jogando errado no começo do primeiro tempo, e Mahrez ficou com sobra dentro da área. Ele ajeitou de cabeça, Firmino ajustou o corpo e virou a bicicleta para mandar para as redes.

O golaço abriu o caminho para a virada do Al-Ahli. A equipe perdia por 1 a 0 quando Firmino foi às redes e virou o placar ainda no primeiro tempo com outro gol brasileiro: o zagueiro Ibañez fez o segundo em assistência de Firmino.

Mahrez fechou a conta no segundo tempo. Com o 3 a 1, o Al-Ahli chegou aos 19 pontos e assumiu a liderança da chave oeste da Champions League da Ásia. A equipe já está classificada à próxima fase.