Ramón escala garotos da base e poupa titulares contra o Novorizontino

O técnico Ramón Díaz poupou quase todos os titulares do Corinthians para enfrentar o Novorizontino, pela 11ª rodada antecipada do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Ramón Díaz vai ao gramado com: Hugo Souza; Jacaré, Félix Torres, João Pedro e Hugo; Alex Santana, Ryan, Charles e Luiz Eduardo; Yuri Alberto e Pedro Raul.

São dois meninos recém-promovidos da base na equipe titular de hoje: o lateral João Vitor "Jacaré" e o meia Luiz Eduardo.

O Timão briga pela liderança do Grupo A do Paulistão com o Mirassol, atual detentor da melhor campanha do estadual. As duas equipes têm 15 pontos em seis rodadas.

Os desfalques do Timão são Rodrigo Garro, em fase de transição de uma lesão no joelho, Matheusinho, que sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, e Gustavo Henrique, com lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita.

O Novorizontino também tenta chegar à liderança do Grupo C. O Tigre pode ultrapassar o São Paulo e, de quebra, conquistar a primeira vitória diante do seu torcedor em casa.

