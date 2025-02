Preso em briga no Recife esteve envolvido em ataque ao ônibus do Fortaleza

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Justiça de Pernambucano acatou a denúncia do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante para preventiva de 13 pessoas envolvidas nas cenas de violência e selvageria entre as organizadas de Santa Cruz e Sport, no último sábado (1). Entre os presos está um que participou do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, em fevereiro do ano passado, após duelo pela Copa do Nordeste.

O que aconteceu

Na ocasião, organizadas do Sport apedrejaram o veículo do Tricolor cearense. No total, seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser levados ao hospital.

Também entre os presos preventivamente está o presidente de uma das organizadas do Sport. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ambos estão envolvidos com a criminalidade.

Entre essas 13 pessoas, está o presidente de uma das torcidas organizadas do Sport e também uma outra pessoa que já estava envolvida no ataque ao ônibus do Fortaleza. São pessoas que estão envolvidas, de fato, com a criminalidade

Beatriz Leite, delegada-geral adjunta da Polícia Civil, à TV Globo

As três pessoas que seguiram internadas no hospital foram custeadas. Para a delegada, elas foram tanto vítimas quanto praticantes da violência no sábado.

Eles, além de vítima, também são agressores. Nós precisamos entender que essas pessoas saíram de suas casas com a intenção de provocar esse tumulto, de gerar os atos de barbárie que nós vimos no sábado

Beatriz Leite, delegada-geral adjunta da Polícia Civil, à TV Globo

Os presos foram indiciados em diversos crimes: associação criminosa, lesão corporal, dano ao patrimônio público e privado, e em artigos da Lei Geral do Esporte, tais como provocar tumulto, uso de instrumentos para a prática de briga, etc.

Em audiência de custódia realizada no domingo (2), nas comarcas do Recife, Paulista e Cabo de SAnto Agostinho, o Ministério Público de Pernambuco se manifestou pela manutenção das prisões, destacando "a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal".

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra comemorou as prisões. A política, porém, salientou que as investigações seguem na busca por outras prisões:

O judiciário acatou os pedidos do MPPE de prisão preventiva dos indivíduos detidos ontem na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros envolvidos sejam identificados e punidos com o rigor da lei

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco

Federação e clubes se posicionam contra portões fechados

A Federação de Futebol de Pernambuco se reuniu com os clubes na manhã desta segunda (3). Em conjunto, eles se posicionaram contra a medida do Ministério Público de aplicar portões fechados para os próximos cinco jogos de Santa Cruz e Sport.

O argumento foi o de que a punição afeta diversos setores que não tiveram envolvimento nas brigas. São citados torcedores comuns, trabalhadores do meio esportivo e clubes do interior, que poderão ter suas receitas comprometidas. Paralelamente, o Sport já emitiu uma nota oficial informando que irá recorrer da decisão.