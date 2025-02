Presidente do Talleres detona Corinthians: 'Achamos que era um clube sério'

Andrés Fassi, presidente do Talleres, da Argentina, detonou o Corinthians após o clube paulista ser derrotado na Fifa por dívidas com os argentinos pelo pagamento da compra de Rodrigo Garro. A diretoria corintiana recorreu ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), que é a última instância para o caso.

[O Corinthians] Nos deve mais de 5 milhões de dólares. Eles têm de pagar. Compraram nosso melhor jogador e não nos pagaram. Sempre que você vende, faz com expectativa de receber, não de ir para a Fifa ou TAS. Vendemos pensando que era um clube sério. Não queremos problemas com ninguém! Nós só queremos ser pagos. Andrés Fassi à ESPN

Entenda o caso

A Fifa determinou que o Corinthians precisa pagar cerca de 9,5 milhões de dólares (R$ 55 milhões) por descumprimentos nos contratos de compra de Rodrigo Garro e Félix Torres. As condenações são dos dias 3 de setembro de 2024 e 29 de outubro de 2024, porém só foram divulgadas pela Fifa agora. O Timão poderia receber até um transfer ban, mas recorreu ao TAS e, por isso, o caso não se aplica neste momento.

A briga por Garro vem desde o começo do ano passado, quando o Corinthians comprou o jogador. O Talleres entendia ter o direito de receber 612 mil dólares pelas despesas operacionais e impostos da venda, além dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,1 milhões) pagos à vista pelo clube paulista.

O imbróglio entre Corinthians e Talleres respingou em Garro. O argentino demorou a ser registrado pelo Timão, uma vez que os argentinos não liberaram os documentos. Em entrevista, ele revelou que chegou a pedir diretamente a liberação dos papéis a Andrés Fassi.

O contrato de venda estabelecia que o Corinthians precisaria pagar todas as parcelas de forma antecipada em caso de atraso de qualquer parcela. Além disso, ainda houve a cobrança de juros e multa na condenação da Fifa.

Fica estabelecido que o Corinthians pagará ao Talleres o valor bruto de dólares americanos um milhão oitocentos e setenta e seis mil e duzentos (USD 1.876.200,00), para despesas operacionais, valor que o Corinthians pagará no ato da assinatura deste documento. Condenação divulgada pela Fifa

Veja nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer informações relacionadas à aquisição do atleta Rodrigo Garro junto ao Club Atlético Talleres.

O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

Como o valor acordado era bruto, o Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

A FIFA decidiu em favor do Talleres e determinou que o Corinthians realizasse o pagamento do saldo restante, incluindo a diferença da primeira parcela, o vencimento antecipado dos valores pendentes, além de multa e juros contratuais.

Diante dessa decisão, o Corinthians apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), onde o caso segue pendente de julgamento e ainda terá audiência para apreciação.

O Clube reforça que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes."