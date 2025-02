Por que Flamengo aceitou esperar Jorginho até o meio do ano

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está próximo de assinar um pré-contrato com Jorginho. Depois de se acertar com o jogador, o clube tentou uma liberação imediata com o Arsenal, mas a proximidade do fim da janela de transferências impediu que o volante se apresente agora. Mesmo assim, o rubro-negro vai esperar.

O que aconteceu

O Fla tentou até o fim ter Jorginho agora. O Arsenal já tinha sinalizado ao estafe do jogador que não liberaria e José Boto falou com o treinador Mikel Arteta, mas sem sucesso. O clube ainda pode tentar uma última vez quando o atleta assinar o vínculo.

Com a reta final da janela de transferências, os ingleses não teriam tempo para buscar uma reposição. Por isso, ficou inviável a liberação imediata. A equipe disputa Premier League, a Champions League e a Copa da Liga Inglesa e, portanto, não quer perder um dos três jogadores da posição.

O Flamengo agora espera Jorginho no meio do ano já pensando no Mundial de Clubes. O torneio acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Como a temporada europeia acaba em 31 de maio com a final da Champions League, a liberação do volante poderia acontecer antes do fim do contrato, em 30 de junho, justamente para que ele esteja à disposição no torneio dos Estados Unidos.

O clube decidiu esperar porque Jorginho era o único no radar neste momento. Depois de contratar o atacante Juninho e o zagueiro Danilo, o Fla tinha apenas o jogador do Arsenal em negociações. Se não fosse ele, não seria mais ninguém.

O nome de Jorginho chegou ao clube por conta da necessidade para o setor. Erick Pulgar é o titular absoluto da posição e um dos jogadores considerados mais importantes por Filipe Luís. No entanto, ele está no último ano de contrato e não sinalizou positivamente para uma renovação. Além disso, o Flamengo terá duas baixas no meio-campo com as saídas de Alcaraz e Lorran.

Flamengo e Jorginho chegaram a um acordo pelos valores depois de algumas idas e vindas. Em certo momento, o clube carioca ficou confiante sobre uma liberação ainda nesse início de ano, mas a negociação se arrastou por algum tempo e acabou dificultando essa saída.

A janela de transferências na Inglaterra se encerra nesta segunda-feira. Os clubes brasileiros ainda tem até o dia 28 de fevereiro para acertarem com reforços.

O contrato será de três anos. Jorginho tem 33 anos e nunca jogou profissionalmente no Brasil.