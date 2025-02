Pepe presta homenagem a Lima, ex-companheiro de Santos, após falecimento do ídolo

Nesta segunda-feira, morreu Lima, um dos maiores ídolos do Santos, aos 83 anos. O ex-atleta foi homenageado por Pepe, com quem atuou pelo Alvinegro Praiano e foi multicampeão durante as décadas de 60 e 70.

"Descanse em paz, Lima. Todos nós santistas, de campo e de coração, sofremos com esse rude golpe. Você foi o símbolo da garra e da técnica juntas. Perdemos um amigo e um guerreiro. O Santos Futebol Clube está inteirinho de luto. E, deve-se ao companheiro de sempre, chorar lágrimas doloridas. Adeus.", declarou Pepe.

Polivalente, Lima ganhou o apelido de Curinga da Vila. Foram dez anos no Peixe. Ao todo, disputou 692 jogos, marcou 63 gols, sendo o quarto jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo defendendo o time, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe. Com a camisa da Seleção Brasileira, entrou em campo 18 vezes e marcou seis tentos.

Lima conquistou 22 títulos oficiais, além de inúmeros torneios. Os oficiais são: Mundial (1962/1963), Libertadores (1962/1963), Brasileiro (1961/1962/1963/1964/1965/1968), Torneio Rio-São Paulo (1963/1964/1966), Paulista (1961/1962/1964/1965/1967/1968/1969), Recopa Sul-Americana (1968) e Recopa Mundial (1968).

Ao se aposentar, Lima prestou diversos serviços ao Santos, como coordenador e treinador nas categorias de base. O time da Baixada decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro.