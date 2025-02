Paulistão tem artilheiro santista, Mirassol líder e 'desenho' das quartas

A fase de grupos do Campeonato Paulista chegou à metade, e já tem um artilheiro com média superior a um gol por jogo: Guilherme, do Santos. Além disso, o Mirassol lidera a classificação geral e dois "grandes" são os segundos colocados de seus respectivos grupos.

O que aconteceu

Guilherme é o artilheiro isolado do Estadual, com sete gols. Daniel Amorim (Velo Clube) e Talles Magno (Corinthians) dividem a segunda colocação com quatro.

O Santos, porém, é o líder de grupo com a menor pontuação. O Alvinegro — que se prepara para a estreia de Neymar — tem apenas sete pontos e só é o primeiro colocado por ter um número de gols marcados superior ao do Guarani.

O São Paulo é o segundo "grande" a liderar sua chave, com dez pontos, enquanto Palmeiras e Corinthians encaram pedreiras. O Alviverde tem quatro pontos a menos do que o São Bernardo, primeiro colocado do Grupo D. Já o Alvinegro tem a mesma pontuação do Mirassol (15), mas pior saldo de gols.

A primeira fase do Paulistão termina no dia 23 de fevereiro (domingo), e os dois primeiros de cada chave avançam. O Estadual termina no dia 27 de março.

Classificação geral

O Mirassol é o time com melhor campanha e chegou a cinco vitórias seguidas. O time tem a mesma pontuação de São Bernardo e Corinthians, mas lidera a classificação geral pelos critérios de desempate.

São Paulo e Palmeiras completam o top-5, enquanto o Santos está no meio da tabela. O Red Bull Bragantino, por sua vez, briga contra o rebaixamento. Apenas os dois últimos caem para a Série A-2.

O ranking definirá os mandantes das semifinais e final do Paulistão. Os times com melhor campanha jogarão a semis e o segundo jogo da decisão em casa.

Veja como está classificação geral do Paulistão:

Mirassol - 15 pontos São Bernardo - 15 Corinthians - 15 Palmeiras - 11 São Paulo - 10* Novorizontino - 9 Ponte Preta - 9 Santos - 7 Guarani - 7 Noroeste - 6 Portuguesa - 5 Velo Clube - 4 Red Bull Bragantino - 4 Água Santa - 4 Inter de Limeira - 4* Botafogo-SP - 3

* Fizeram apenas cinco jogos pelo Paulistão

Disputa pelo mata-mata

Pelo Grupo A, Mirassol e Corinthians tem classificação para as quartas de final encaminhada. As duas equipes possuem 15 pontos, enquanto a terceira colocada Inter de Limeira somou apenas quatro, e o Botafogo-SP é o lanterna, com três.

Já a chave de Santos e Red Bull Bragantino está embolada. O Alvinegro lidera, com sete pontos, e tem o Guarani, com mesma pontuação, na sua cola. Na sequência, vem a Portuguesa, com cinco, e o Bragantino, com quatro.

O São Paulo é o primeiro colocado do Grupo C, com dez pontos, um a menos do que o Novorizontino. O Noroeste, com seis pontos, segue na briga. O Água Santa, com quatro, fecha a chave.

Palmeiras se complica na briga pela liderança da chave. O Alviverde tem quatro pontos e duas vitórias a menos do que o líder São Bernardo — que briga pela melhor campanha geral. A Ponte Preta é a terceira colocada, com nove pontos e o Velo Clube, o lanterna, com quatro.

Os jogos pela sétima rodada do Paulistão

Terça-feira (4)

18h30 (de Brasília) - Velo Clube x Portuguesa

20h30 - Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

Quarta-feira (5)

19h30 - Noroeste x Ponte Preta

19h30 - São Paulo x Mirassol

21h35 - Santos x Botafogo-SP

Quinta-feira (6)