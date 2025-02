Paulinho sobre reencontrar Corinthians no Paulistão: 'Tomara que não vaiem'

Paulinho está marcado para sempre na história do Corinthians pela participação nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. O ex-jogador, no entanto, agora se adapta a uma nova função fora dos gramados, como coordenador técnico. E escolheu o Mirassol, estreante na Série A em 2025, como primeiro desafio.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do Canal UOL, Paulinho detalhou seu dia a dia no novo cargo após a preparação feita ainda enquanto jogava profissionalmente.

Me preparei muito, foram quase três anos de preparação. Obviamente que tem dinâmicas do dia a dia que são diferentes daquilo que eu vi nos estudos. São situações que tenho que estar atento a todo momento dentro do campo, depois do treino tem outras coisas para fazer. Mas é uma área que eu estou gostando bastante e espero ter sucesso

Paulinho, no Zona Mista do Hernan

Aposentado desde setembro de 2024, o ex-meio-campista evita tomar decisões pensando como os jogadores. Para ele, a transição mental é importante para conseguir colaborar com o clube.

Estou há um mês como coordenador técnico do Mirassol e nenhuma das minhas decisões foi pensando como atleta. É uma outra função, algo totalmente diferente do que um atleta. Hoje, eu entendo os jogadores, mas as decisões têm que ser tomadas. É necessário ter equilíbrio e cautela

"Tomara que não me vaiem"

O Mirassol está no grupo A do Paulistão, assim como Corinthians, Inter de Limeira e Botafogo-SP. Dessa forma, Paulinho só terá a chance de reencontrar o clube onde é ídolo em caso de confronto nas quartas de final. O ex-jogador brinca e torce para que não seja vaiado pelos corintianos, mas sabe o carinho que terá se voltar a Itaquera.

Tomara que não me vaiem. Seria incrível esse encontro com o Corinthians (...) O que eu levo é o legado que deixei lá dentro (do Corinthians). Por isso que fiz minha despedida e foram todas aquelas pessoas. Por isso eu vou no CT e todo mundo tem um respeito e um carinho muito grande por mim. Muitas coisas que tenho na minha vida são graças ao Corinthians, então tenho uma gratidão eterna pelo clube e pelos torcedores. Se acontecer de enfrentarmos eles, vai ser algo marcante para mim

Paulinho também comentou a boa fase que o clube vive após lutar contra o rebaixamento em 2024. Para o ex-'camisa 8' do Timão, é necessário ter paciência com a nova gestão para que o trabalho possa ser desenvolvido e o resultado seja visto em campo.

No final de janeiro, a votação do Conselho Deliberativo do Corinthians para decidir se o presidente Augusto Melo sofreria impeachment foi suspensa e terminou em confusão.

Foi uma mudança radical após uma gestão que durou quase 15 anos. É normal essa transição. E o Fabinho (Soldado) já falou várias vezes que o primeiro ano é para controlar as coisas e depois ter os resultados. [...] É uma gestão nova, que chegou agora no clube, e está tentando colocar sua filosofia de trabalho. Eu sei que a palavra paciência no futebol, às vezes, não funciona, mas precisa de tempo

Contratações e objetivos

Em crescimento no cenário paulista e nacional, o Mirassol disputará a Série A pela primeira vez no ano de seu centenário. Paulinho não esconde os principais objetivos do clube nesta temporada: alcançar o mata-mata do estadual e se manter na primeira divisão.

É um ano desafiador, mas eu encaro que é um ano para o clube desfrutar por tudo que passou ultimamente. Óbvio que com muita responsabilidade e profissionalismo, porém é gostoso

Com o objetivo de permanecer na Série A, o Mirassol foi ao mercado. Com mais de dez reforços, destacam-se nomes como David Braz, Reinaldo e Clayson. No entanto, para Paulinho, o principal foi manter a base que conseguiu o acesso.

O coordenador técnico, todavia, descarta contratações badaladas de grandes nomes do futebol mundial, destacando que a performance é mais importante e quem for contratado precisa "entrar na família".

Neymar de volta

Companheiro de Neymar em duas Copas do Mundo, Paulinho se mostrou com boas perspectivas do retorno do craque do futebol brasileiro. Na última sexta-feira, o Santos apresentou seu novo camisa 10 com um grande evento na Vila Belmiro.

O mais importante é que tem que ser bom para ele. Para nós, seria maravilhoso, para todos os clubes e para o Brasil. Mas o Neymar tem que querer voltar. Então eu acho que é uma situação muito mais pessoal (...) Eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima. É um cara do bem, sensacional, e que tem tudo para dar a volta por cima. Se for da vontade dele voltar ao futebol brasileiro, vai ser um ganho muito grande para nós

O camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu com lesões desde outubro de 2023 e, em um ano e meio no Al-Hilal, realizou apenas sete jogos. De volta ao clube que o revelou, Neymar tentará recuperar o bom futebol pensando na Copa do Mundo de 2026.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube.