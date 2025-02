Papo com Miranda e calendário intenso: saiba por que Cédric escolheu o São Paulo  

Cédric Soares foi apresentado oficialmente como reforço do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O lateral direito português assinou um contrato válido somente até abril, renovável caso algumas metas sejam atingidas. Mas, afinal, por que um jogador com passagens por Arsenal, Southampton, Inter de Milão e seleção portuguesa decidiu se aventurar em terras brasileiras?

Cédric Soares não atua oficialmente há quase um ano. Sua última partida aconteceu em março do ano passado, e atualmente seu principal objetivo é voltar a jogar com regularidade. Ir para um país em que há campeonatos a cada três dias, com um calendário bastante intenso, foi a estratégia escolhida pelo português.

"Estive por muitos anos na Inglaterra. Foi, sem dúvidas, um campeonato muito importante na minha carreira. Joguei bastante no início do contrato com o Arsenal, nos últimos dois anos menos, e o jogador sempre quer jogar. Por isso, claro que é importante eu voltar a jogar com regularidade, e aqui no Brasil também tem essa possibilidade, porque há muito jogo, basicamente de três em três dias. Penso que isso é bom", afirmou Cédric.

Nos últimos meses, o português recebeu algumas propostas para deixar o futebol inglês, mas nenhuma delas o agradou a ponto de ele decidir, enfim, se transferir. Uma conversa com Miranda, seu ex-companheiro nos tempos de Inter de Milão, acabou aumentando o interesse de Cédric em cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil.

"Antes de vir, tive uma conversa com o Miranda sobre a possiblidade de vir para cá, ele deu as melhores referências, me falou bastante bem do clube. A torcida é enorme, tive oportunidade de ver dois jogos no Morumbis, experiência única. Já joguei em bastante estádio, tem sido uma experiencia única e muito positiva sobre o campeonato e sobre o São Paulo", comentou.

O curto contrato, porém, pode ser um obstáculo para que o jogador possa mostrar seu potencial. Com pouco menos de 90 dias para convencer a comissão técnica de que merece uma renovação, Cédric Soares corre contra o tempo.

"Devo pensar semana a semana, contrato é uma referência, algo que é importante, mas não é algo que eu como jogador me preocupo muito. Os contratos vêm com naturalidade e vai depender do meu trabalho, do que acontece dentro do campo, mas devo encarar semana a semana para estarmos mais perto da vitória", concluiu.