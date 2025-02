Palmeiras terá semana com clássico contra o Corinthians e viagem para Brasília; veja programação

O Palmeiras ganhou mais tranquilidade para trabalhar nos três dias que antecedem o clássico contra o Corinthians. Os comandados de Abel Ferreira venceram o Guarani, no domingo, por 4 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro.

Após esse triunfo, o Verdão se prepara para o Derby, que será o primeiro clássico como mandante nesta temporada. As equipes se enfrentam na quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).

O primeiro clássico do Palmeiras no ano foi contra o Santos, na Vila Viva Sorte. Na ocasião, o Alviverde venceu, de virada, por 2 a 1. Agora, contra o Corinthians, o Verdão busca engatar uma sequência de vitórias depois ficar duas rodadas sem vencer.

A delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira. O dia também contará com a apresentação oficial do meio-campista uruguaio Emiliano Martínez. Apesar de regularizado e inscrito no Paulista, o meia ainda está "carregando as baterias", como definiu Abel Ferreira, antes de estrear.

Depois do confronto com o Corinthians, o Verdão volta a ser visitante no domingo, quando enfrenta o Água Santa, no Mané Garrincha. A equipe de Diadema vendeu o mando de campo e enfrenta o Alviverde em Brasília, a partir das 18h30.

Atualmente, o Verdão é o vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, quatro a menos que o São Bernardo, que líder a chave, com 15.