Palmeiras se reapresenta após vitória sobre o Guarani e começa preparação para o Derby

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira após vitória por 4 a 1 sobre o Guarani e deu início à preparação para o clássico contra o Corinthians.

O Derby marcado para a sétima rodada do Paulistão acontece nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bugre seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

A primeira assistência pós-retorno! AVANTI, greengo ?? Começando a semana de Derby por aqui! ? pic.twitter.com/S9pLcgxDV7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 3, 2025

Enquanto o restante do elenco foi dividido em dois times para a disputa de um coletivo com dois tempos de 20 minutos utilizando toda a dimensão do gramado. A atividade foi completada por jovens do sub-17.

O meia-atacante Felipe Anderson, que está em transição física após recuperar-se de dores no púbis, participou de parte do trabalho integrado ao elenco. Nesta temporada, ele disputou apenas da vitória sobre o Santos, pela terceira rodada.

Ele, então, fica, por enquanto, como dúvida para o clássico. Enquanto o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita) são baixas certas.

Com a vitória no Brinco de Ouro, o Palmeiras voltou a vencer depois de dois jogos no Campeonato Paulista. Assim, o Verdão chegou a 11 pontos e segue na vice-liderança do Grupo D, atrás do São Bernardo, que lidera com 15 pontos.