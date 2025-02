Martínez exalta desafio Palmeiras e quer jogar clássico: 'Estou preparado'

O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira (3) o volante uruguaio Emiliano Martínez, que vestirá a camisa 32 e fechou com o clube paulista até o fim de 2029. O meio-campista já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians, nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pelo Paulistão.

Ainda estou ajustando algumas coisas, mas me sinto bem preparado fisicamente, me sentindo bem nos treinos. Se precisarem de mim no jogo contra o Corinthians, já estou preparado. Emiliano Martínez, volante do Palmeiras

Eu quero ser parte do time. Sei a importância do jogo [contra o Corinthians]. Temos que ganhar, sim ou sim, e eu gostaria de estar pelo menos no banco, para já sentir como é estar no Allianz [Parque].

Qualquer jogador sul-americano sabe a importância do Palmeiras. Quando recebi a oportunidade, nem pensei. É um desafio muito grande, e queira tomar essa responsabilidade. Muito feliz pela decisão que tomei.

O que mais Emiliano Martínez falou

Camisa 32: "Foi um número que eu estreei pelo profissional, e me aconteceram muitas coisas boas com esse número".

Estilo de jogo: "Sou um volante de contenção. Minhas características são a recuperação da bola, segurar a bola, não perder bolas fáceis e também chutes de fora".

Futebol dinamarquês: "Todas as Ligas são diferentes. Aqui é um futebol mais dinâmicos, com jogadores mais velozes. Na Dinamarca tem jogadores mais físicos, fortes. Na parte da força, lá [na Dinamarca] é mais diferente".

Concorrência: "Tenho assistido aos jogos, sei o que eles [Anibal e Richard Ríos] já fizeram. São grandes jogadores. Eu cheguei para brigar pela posição, mas eu sei as características, o nível de jogo que eles têm. Espero também ajudar o time nesta posição".